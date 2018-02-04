新聞透視－實現夢想 要開對藥方

2018年02月04日 00:42 中國時報 楊孟立

蔡英文總統喊出基本工資月薪3萬元的夢想數字，無疑是要討好飽受低薪所苦的「青貧」族群，但是話說得容易，真要做到卻不是這麼簡單，如果喊喊話就可以提高基本工資，那麼馬英九當年的633也不會淪為一場笑話。

政府雖然可以立法訂定基本工資，但與市場經濟現實必須要有一定連結，斷然拉高基本工資，企業會受不了。更何況，就算基本工資調漲了，中產、白領的薪資也不一定會跟著調漲。

話說得再漂亮，但要怎麼落實又是另一個問題。蔡英文政府要替年輕人加薪，首先自然得先替企業加薪。蔡政府先前提出前瞻基礎建設，希望能夠刺激內需，以及「5+2」產業創新以帶動台灣產業轉型升級，目前仍看不到成效。

然而，從蔡總統喊出3萬的口號以來，只見行政院副院長施俊吉端出的「數學公式」。

對內，無法提振經濟；對外，難道只靠新南向就夠了嗎？

持平而論，東協市場的確已經是各國重點角逐區域，不僅是歐、美、日、韓，連中國大陸也來插一腳，台灣自然不能置身事外，但這並不代表我們就要放棄經營許久的大陸市場，畢竟大陸當下還是全球最大市場，只可惜蔡政府的意識型態作祟，始終無法拉下臉，放任政治問題導致雙邊經貿受阻。

有人質疑，馬政府八年任內，口口聲聲誇耀與大陸關係最好，也無法解決青年低薪、薪資停滯的問題，證明大陸不是台灣唯一的解藥。

誠然，在經濟上大陸不是藥到病除的萬靈丹，但怎麼說也延續了台灣一定程度的經濟命脈，怎能說擺脫就擺脫得了？正視兩岸的經貿依存關係，客觀提出適當政策，才是振興經濟的一道解方。

(中國時報)