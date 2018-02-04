求償無門 酒駕醫療全民買單

2018年02月04日 04:10 中國時報 魏怡嘉 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

正逢尾牙旺季，更是酒駕肇事高峰期，健保對於一般的車禍受傷，可以經由強制責任險代位求償，但對於造成多少家庭破碎的酒駕肇事者，卻因強制險不理賠「公共危險罪」的酒駕，跟著求償無門，醫療費用均由全民買單，遭批違反公平正義原則，成為健保代位求償一大漏洞。

酒駕肇事案件層出不窮，政府近年加強執法力道，但酒駕案件仍居高不下。內政部昨天公布最新統計，去年刑案發生案件中，以公共危險罪占22.91％最多，其中酒後駕車6萬993件，相較前年6萬3020件，只減少2027件，小減3.22％。

公共危險 不被代位求償

對於酒駕層出不窮，急診醫師最有感，新光醫院急診主任張志華說，急診經常可以接到酒駕傷者，身上濃濃的酒味，不是自撞橋墩就是開到對向正面對撞，有的更是直接撞行人，由於多沒有踩煞車，慘重傷亡，經常是頭、胸、腹多重創傷，手術至少要2、3次，加上住院，醫療花費至少數十萬，比酒駕罰款還高，救人是天職，但也不免感嘆，這些費用都由全民負擔，合理嗎？

酒駕惡行 竟意外被豁免

根據健保法代位求償規定，汽車交通事故可經由強制險代位求償，但酒駕被認定是公共危險犯罪行為，強制責任險不理賠，亦即對於酒駕肇事者，健保根本無法代位求償，成為一大漏洞。

消基會名譽董事長、前健保會委員謝天仁表示，對酒駕肇事者，強制責任險不豁免，健保卻豁免，健保代位求償對做錯事的人反而不課責，實在很奇怪，若健保署只想貪圖行政簡便，就是放任、怠惰，雖然健保是社會保險，但此舉已對社會防衛產生反效果，健保署應立即修法補漏。

健保署財務組專門委員陳振輝表示，目前健保法對於汽車交通事故代位求償，都是以保險公司為對象，若要改由向保險對象、也就是肇事民眾求償，作業上有困難，要花費相當的行政費用，再者，不少機車酒駕者收入不是很好，健保若再向其追費，恐引人不佳觀感。健保是否要對酒駕肇事者代位求償，得要修法，需要更高的社會共識。

健保專門委員董玉芸表示，健保是社會保險，若要限定保險對象代位求償，等同間接健保不給付，如此一來，包括殺人或自殺等蓄意行為造成的傷害，是否納入，此門一開，恐將疲於因應。

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(中國時報)