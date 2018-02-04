陽明山降雪 全台愈來愈冷

2018年02月04日 04:10 中國時報 李忠一 、 曾百村 、 賴佑維 、 莊旻靜 、 廖志晃 、 洪安怡 ／連線報導 ／連線報導

3日晚間大屯山主峰開始降雪了。（張鎧乙攝）

今年最強寒流來襲，全台急凍，宜蘭太平山3日凌晨3時降雪，4000人有幸目睹雪景。大屯山與陽明山則直到昨晚也開始飄雪。

玉山群峰於昨天凌晨4時30分、上午9時40分兩度降雪，加上前幾天積雪，玉山北峰頂的玉山氣象站積雪達8.9公分，新竹尖石鄉司馬庫斯、新光部落、桃園拉拉山昨天下午2、3時起陸續降雪，讓民眾直呼「太幸運了！」

氣象局昨已針對22縣市發布低溫特報，接下來的天氣會愈來愈冷，東北部、西半部低溫下探7～9度，沿海空曠地區恐怕更低溫，北部將有連續48小時氣溫不超過10度，全台2000公尺以上高山都有機會降雪，預計要到周三，才有機會逐漸回暖。

從周三白天起到周五，寒流逐漸減弱，白天氣溫稍回升，但各地早晚氣溫仍偏低；迎風面的北部及東半部地區雲量仍多有短暫雨，中南部轉為多雲的天氣，不過山區仍有局部短暫雨。

昨氣溫驟降，海拔2000公尺的太平山2日就湧入遊客等雪，3日一早如願賞雪，林姓遊客開心表示，雖然入夜後超級冷，但一早看到太平山的銀白美景，「一切都值得了！」

太平山莊經理賴俊仁表示，積雪已有1公分厚，預估降雪情況會維持到4日或5日，宜專1線25公里處道路分歧點到太平山莊禁止停車，建議停至24K、25K停車場。羅東林管處也緊急宣布太平山風景遊樂區3日下午2時起「只出不進」。

玉山國家公園管理處副處長林文和則表示，加上前幾天的積雪，目前積雪達8.9公分，許多民眾清晨就冒著3度低溫上山等雪，塔塔加遊客服務中心人員也接聽詢問雪況電話接到手軟，提醒遊客山上溫度極低，務必注意保暖，且道路容易結冰溼滑，民眾開車、徒步上山都要小心。

(中國時報)