新聞透視－連討論都沒 健保修法先「自宮」

2018年02月04日 04:10 中國時報 魏怡嘉

健保是社會保險，維持公平合理是重要課題，代位求償即是基於這樣的原則。酒駕肇事者健保一直無法代位求償，健保署並非不知道，但此次健保署好不容易翻修健保法，對於酒駕代位求償，不要說未將其納入，竟連討論都沒有。

面對每年有6～8000位因酒駕車禍受傷及近百人死亡，健保開辦20多年累積至今更已不計其數，健保署不能再便宜行事，駝鳥心態。

健保汽車事故代位求償，一直依附在強制責任險下，代位求償案件及金額都是整批處理，雖可省下不少行政成本，但如果代位求償不到的，健保自然也跟著收不到錢，對強制責任險而言，拒絕理賠酒駕有其合理性，但健保的醫療費用支付屬性不同，不能也跟著概括承受。尤其當被酒駕撞到的受害者健保都可以代位求償時，為何健保法竟先「自宮」，更凸顯其無法代位求償的不合理性。

不僅如此，酒駕車禍若雙方和解，未動用到強制責任部分，健保也跟著拿不到，但多年下來，健保署一直未認真檢視依附在強制責任險下所產生的代位求償漏洞，此次健保署好不容易修健保法代位求償，但在酒駕肇事者部分竟連討論都沒有，只想挑好修的修，不願去碰複雜難解的部分，令人難以苟同。

此次健保法代位求償修法，在重大交通事故等擴大代位求償方面，對於未足額清償或未投保者，可向第三人請求，顯見健保可以接受對保險公司以外的第三人提出求償，何以汽車交通事故無法比照？健保擁有國內最完整的民眾資料庫，酒駕肇事者名單警政署可提供，健保欠費最終都可以送行政執行，若健保署理由只是求償難度高，將難說服全民，只是做與不做而已。

酒駕視為公共危險，其造成多少家庭破碎，社會氛圍亦難容酒駕，對酒駕肇事者代位求償並未不提供醫療服務，並未抵觸健保社會保險的本質，難道健保擬針對海外欠費者「鎖卡」就不違反社會保險本質？既然健保署認為需要有社會共識，就應召開相關會議討論，一再推諉，只會更加凸顯健保署只想依附在強制責任險下的偏安心態。

(中國時報)