支出八仙塵爆4億 也要不到

2018年02月04日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

八仙塵爆造成499名民眾受傷，健保共支付4.36億元醫療費用，由於主辦單位向泰安等2家保險公司共只投保5000萬元，健保署2015年底向士林地院提起民事訴訟，由於法院判決，依健保法代位求償規定，5000萬應先扣除支付受害人有餘額後，才輪得到健保署，裁定停止訴訟，健保署官員坦承，錢是要不到了，4.36億元將由全民買單。

2015年6月新北市八仙樂園舉辦彩色派對，發生粉塵爆燃事件，為國內首宗大量燒燙傷病患事件，數家醫學中心投入救治，健保署財務組科長林本源表示，499名民眾受傷當中，有487人具健保身分，健保共支付4.36億元醫療費用，依健保法代位求償規定，只能向投保的保險公司代位求償，由於僅有5000萬，健保署因而向士林地院針對八仙及主辦人提起民事訴訟，雖然目前訴訟為停止狀態，但未來要到的機會的確已不太大。

林本源指出，經由八仙塵爆的經驗，健保署發現，若只向投保的保險公司代位求償，一旦投保金額不足時，健保署將求償無門，因而著手修健保法第95條，重大公共安全事故、交通事故、公害或食品中毒事件，向保險公司代位求償後，仍未足額清償或是未投保者，可向第三人請求。

不過，如果第三人是個人而非公司，也可能仍然還是無力償還，但至少多了一個求償途徑。

(中國時報)