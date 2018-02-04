學測英文第45題 選C確定給分

2018年02月04日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

有關107學年度學測英文考科第45題疑義處理程序，大考中心表示，答案選項C沒有疑義，所以選C的考生確定給分，至於選B是否給分？將再開會討論。

學測英文閱讀測驗第45至48題是題組，改寫自時代雜誌《Time》，敘述西尼羅病毒熱（West Nile）在美國爆發，最後結論是「Tropical infections are thus as much related to government inaction as they are to climate.（熱病的傳染原因來自政府不作為，就像氣候帶來的問題。）」但公布答案45題的「本文主旨」答案卻是C：West Nile and the conditions its virus thrives in.（西尼羅病毒熱及其在哪種情況下會繁殖）。

由於有出版社特別向原作者Bryan Walsh寫信詢問原意，對方回答：「我認為是B，主要在討論政府的處理效率問題。」表示文章主旨是政府的處理效率問題，像台灣瘧疾，雖然天氣氣候變化會影響病毒傳播，但最終是歸結政府問題，答案B比較好，因而引爆此次爭議。

大考中心2日發聲明表示，題目是由命題老師針對兩個不同的文章來源節錄編輯改寫。本題經答案討論會議確認答案選項C沒有疑義，所以本題選C的考生確定給分。」

至於選B是否可給分？大考中心已擬定2月5日針對英文考科第45題召開會議討論選B是否可接受，結果最快2月9日公布。

(中國時報)