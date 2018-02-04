人大著手立法 加強對台事務

2018年02月04日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸全國兩會召開在即、日前福建選出全國人大代表，王毅、張志軍雙雙入列，這意味在今年3月全國兩會福建省代表團會議上，前後任國台辦主任將同台。大陸近年希望逐步將兩岸關係或一中原則法制化，這需要透過人大的立法程序來落實，如此布局，凸顯大陸對台事務的深意。

港媒報導，按慣例，大陸國務院各部委正職不會當選全國人大代表。現任閣員被選為十三屆全國人大代表，預示職務可能出現變化。國台辦主任張志軍和外交部長王毅，雙雙由福建省選出為全國人大代表，顯然有異動。

汪洋、謝伏瞻擁雙重身分

此外，大陸國務院副總理汪洋，在日前出席對台工作會議後，出任負責統戰工作的全國政協主席、對台工作領導小組副組長，成為對台事務二把手，已無懸念。他在1月24日先以中共界別當選全國政協委員，1月30日又在四川省當選全國人大代表，與河南省委書記謝伏瞻一樣，成為本屆兩會少見的同時擁有政協、人大雙重身分。

不過，包括本屆俞正聲在內，歷屆政協主席都是兼具政協、人大雙重身分。香港《星島日報》此前報道稱，謝伏瞻有望出任全國政協副主席兼祕書長，也會觸及台灣事務。

媒體報導，王毅、張志軍是前後任國台辦主任，都是外交系統出身，應非光桿人大代表，會有職務安排。王毅與張志軍若要續留外交體系，最有機會是與十九大政治局委員楊潔篪連動。

推動兩岸關係法制化

此外，有媒體推測，大陸前外交部長李肇星卸任後選入人大常委會，出任外事委員會主任委員。若循李肇星模式，張志軍或將進入人大常委會，也有機會於涉台事務上著力。

今年對台工作會議，汪洋強調要「貫徹落實好中央對台決策部署，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出新貢獻。」大陸正在把兩岸關係或一中原則法制化，必須透過人大的立法程序落實。而北京要逐步給與台胞「同等待遇」，或多或少也涉及修法問題，屆時張志軍等人可謂任重道遠。

(中國時報)