推進統一 布局全球戰線

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中國時報
／台北報導

大陸2018年對台工作會議2日落幕，學者分析，大陸將「統一政策」和「對台政策」作出區隔，不再有必然的邏輯關係，從雙方「共促」統一轉變到單方「推進」統一，並布局全球反獨統一戰線，惠台方向也反映大陸看到台青願意赴陸發展的民意變化，將推出更多軟手段。

銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌3日受訪表示，過去是「對台政策的政績決定和平統一的速度」，在十八大以後，必要條件變成充分條件，「有最好，沒有也不影響」，將統一政策和對台政策，做了區隔。

中共政治局常委汪洋在對台會議上指出，要「推進祖國和平統一進程」，楊開煌分析，1980年代，大陸本來想要推的是兩岸共促和平統一，在國民黨執政下還可以，但2000年至今，除了馬政府8年，基本上「共促」已經不可能，也因此會更加展現操之在我，指導思想從共促變成「推進」。

楊開煌表示，單方推進，很重要的是將外在的統一結構布局好，所以找了許多涉外經驗的人加入對台工作，也顯示要用全球的統一戰線，對美國施壓。

近期許多媒體民調顯示，願意赴大陸發展的台青屢創新高，楊開煌認為，大陸也看到這個態勢，因此針對一般台灣民眾、青年，用更多軟手段來吸引。大陸還是希望和平，因為若採取非和平手段，未來統一之後的治理代價反而更大。

淡江大學大陸所副教授張五岳指出，此次會議對台人事布局更加明顯，以習思想為指導方針更加堅定，也強調涉台團隊要加強黨風廉政建設，他認為這對於過去團隊「意有所指」，涉台人事可能會有大幅更動。

(中國時報)

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