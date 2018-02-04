機票漲聲響 台商春節不返鄉

2018年02月04日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

大陸東航、廈航176春節加班機被迫取消，衝擊台胞返鄉之路。（中新社）

176班兩岸春節加班機申請被拒，引起返台機票價格大漲。大陸全國台企聯會長王屏生表示，許多台商家人也在大陸，春節原本想回老家、拜訪親友，以前票價還能接受，現在民進黨一折騰，「想想一家五、六口的票價，許多台商乾脆在大陸過年」；上海台協副會長蔡世民也表示，現在台商只有兩條路，一條是花更多時間、金錢回台灣，另一條則是留在大陸過年，「很多台商決定不回去了，因為成本太高。」

民進黨政府拒絕批准兩岸春節加班機，大陸東航和廈航被迫取消176班春節加班機。對此，王屏生3日受訪時表示，台商當然找得到辦法回台灣過年，包括第三地轉機，這台商都知道，但台商千百個不願意，因為太浪費時間和金錢了。「民進黨這樣折騰明顯有政治目的，明知道會影響到台商台胞權益，但他們就是不在乎！」

王屏生表示，民進黨冠冕堂皇說，人民生命財產是第一優先考量，但民進黨什麼事都跟大陸「對著幹」，兩岸關係越來越激化，如果真的發生戰爭，那老百姓的生命安全呢？「跟大陸這麼大的國家交往，台灣應該要靠智慧，然而民進黨卻老想著硬碰硬。」

王屏生指出，已經有聽說台商打算在大陸過年，有些台商家人也在大陸，原本想回老家、拜訪親友，以前價錢還可以接受，現在民進黨一折騰，「想想一家五、六口的票價，許多台商乾脆在大陸過年」。

山東臨沂市台協常務副會長于鎧爾則表示，大陸市場潛力巨大，現在有能力的台灣青年都想到大陸發展。「兩岸春節加班機被迫取消，將給在大陸工作的台灣青年帶來更大經濟壓力。」

至於台企聯如何協助台商台胞返鄉過節，王屏生表示，各地台協都在協助台商台胞改訂機票，即使留在大陸過年，台協也因地制宜給予幫助。

(中國時報)