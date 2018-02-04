小三通增班 備戰春運

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中國時報
李文輝／綜合報導

為因應大陸東航、廈航176班春節加班機未獲准加開，預計5萬人返鄉之旅面臨「人在囧途」，大陸有關方面已想方設法協調各地及航空、海運等部門，積極協助台胞返鄉過年，春節期間小三通廈金航線，預計可運送旅客18萬人次。

大陸中國之聲《新聞縱橫》報導，福建省台辦表示，春運期間將全力保障小三通客運運力，廈門、泉州至金門和馬尾、黃岐至馬祖等4條班輪航線日開行52個往返航班，春運期間可提供59萬客位。還增加平潭至台灣海上客運航班。平潭至台北、台中，廈門至台中、基隆4條班輪航線，每周往返18個航班，可提供6萬個客位。

福建省台辦、省口岸交通運輸部門預測，春運期間，小三通廈金航線預計將有出入境船班1420個班次，預計運送旅客18萬人次，同比增長3.9％。

廈門五通客運碼頭廈金小三通航線客運碼頭副總經理吳金獅稱，現在廈金航線客流60％是台胞，40％是陸客。

去年春運最高峰出境旅客約3000人計算，目前客位充足。針對客流高峰，如果每天訂位達到85％以上或連續3班客滿，碼頭就會增加航班。

為了應對可能的客流高峰，福建省和廈門市都制訂應急方案。五通碼頭首次投入第三代系統自助查驗通道，持用符合自助通關條件證件的旅客可以「刷證件、比面相、按手指」不到10秒鐘自助過關。

在浙江，往返台州玉環大麥嶼港和台灣基隆港之間的「中遠之星」輪春運班次訂票人數已達3087人次，超過去年全年該輪入出境旅客總人數2成，創歷年同期新高。

(中國時報)

機票漲聲響 台商春節不返鄉 陸客不來 觀光業吐苦水

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