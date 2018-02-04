陸客不來 觀光業吐苦水

友善列印
中國時報
／綜合報導

大陸東航廈航加班機審批受阻，不只影響台商返鄉，連帶衝擊希望在春節期間大賺「陸客財」的台灣旅行業者。有旅行業者透露，確實有不少大陸團客，因為加班機風波打消春節期間赴台旅遊。

儘管兩岸因M503航線及春節加班機事件，大打口水戰，但似乎卻沒有影響大陸旅客春節期間想要赴台遊的想法。據中國旅遊研究院、攜程旅遊最新發布的《2018春節出境旅遊趨勢預測報告》顯示，春節期間陸客出境遊人數再創新高來到650萬人，而大陸旅遊團客最青睞的十大旅遊地點當中，台北排名第三。

儘管近年陸客赴台數下滑，但不少台灣業者仍期盼能在春節期間大賺一筆陸客觀光財，只是這個願望可能會有所生變。台灣旅遊公會全聯會說，受到東航、廈航加班機被取消的影響，依目前掌握的資訊，確實有些許陸客團取消赴台計畫。

但也有旅行業者透露，不少同行都想趁過年期間賺一波，卻因加班機被砍而打亂計畫，且早已聽到大陸的朋友討論M503議題時，提到要取消今年過年來台旅遊的計畫，「既然台胞回台灣的機位都不夠了，那就別跟他們搶」，此次事件對旅遊或多或少有衝擊。

事實上，商總理事長賴正鎰日前也曾表示，航班取消不僅影響台商返台過年，也接到觀光產業多個業主抱怨，原本已預定春節來台度假的陸客行程也因沒機票取消行程，所以旅行社，飯店業都抱怨「航班不來，商機也飛了！」嚴重影響台灣春節觀光商機。

而交通部觀光局此前也曾發聲明稱，東航廈航加班機並未涉及兩岸觀光旅遊，觀光局觀察目前入台證申請狀況，尚未見到受影響。

(中國時報)

小三通增班 備戰春運 陸退役戰機改裝 變身無人機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。