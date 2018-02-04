美降核武門檻 升高誤判風險

2018年02月04日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國防部2日發布新版《核態勢評估報告》（Nuclear Posture Review, NPR），將北韓、俄羅斯和中國大陸視為三大核威脅，尤其關切俄國的戰術核武數量與日俱增，為此美國將擴大核子力量，研發新式的低當量核武進行嚇阻。但專家則質疑美國降低「核門檻」，會升高美俄間出現誤判的風險。

視朝俄中為三大核威脅

這是美國總統川普上任以來的首份《核態勢評估報告》。報告中指北韓對美國和盟國構成明顯及嚴重的威脅，斷言若北韓發動任何核子攻擊，將導致「該政權終結」。報告說，金正恩政權不可能在使用核武後仍能生存。

這份長達74頁報告的基調則再次印證，美國的戰略已回歸到「大國競爭」上。新版NPR的焦點主要落在俄羅斯。

據估計，俄國擁有2千枚非戰略核武（即戰術核武），美國則只在歐洲部署了數百枚這類低當量核武。報告認為，俄國有可能在歐洲的傳統武器衝突中，使用低當量核武，迫使北約組織及美國退讓。

美方推斷，俄國可能會認為，美國雖然握有很多高當量的戰略核武，但由於毀滅力量太過巨大，美方絕不會真的動用。因此根據NPR，美國必須研發新式的低當量核武，才更能夠有效嚇阻俄方蠢動。

研發新核武期嚇阻俄國

NPR報告強調，美國唯有在「極端的情況」下才會考慮使用核武，以保護美國、其盟國和夥伴的關鍵利益。然而，聯邦眾議院軍委會民主黨籍委員史密斯（Adam Smith）質疑，川普政府的新戰略會降低核武使用門檻，助長核武軍備競賽，並升高誤判風險，可能進而觸發核戰。

報告中還首度公開提及，俄國正在發展新型的洲際核彈頭魚雷「Status-6」。美方認為，它基本上是一種水下無人機裝置，發射之後或可航行數千英里襲擊美國海岸目標，引爆後會對大片區域造成放射性汙染。有分析家直稱其為「末日武器」。

在針對中國大陸部分，NPR報告提到，中國擁有裝載在洲際彈道飛彈和潛射彈道飛彈上的核彈頭，射程可達美國本土，並擁有可打到美國海外領土、美國盟國和美軍海外基地的戰區彈道飛彈，中國同時也在擴展非核武軍力，其中包括太空戰和網路戰能力，可以在衝突時發揮「決定性」影響。

據美國之音報導，報告稱美國將維持可信的軍事能力，讓中國領導人在衝突升級時權衡得失時意識到，使用核武將得不償失。報告說，美國已做好準備，會對中國的核武侵犯和非核侵犯行為作出決斷反應，美軍在亞太地區的演習便展示了這種準備。

盼與中對話溝通核政策

報告還說：「我們長期以來尋求與中國對話，增強對我們各自的核政策、理念和能力的了解，提高透明度，並幫助管理誤判和誤解的風險。我們希望中國也有這種興趣，可以開始這種有意義的對話。」

(中國時報)