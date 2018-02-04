俄大使批美 為軍費煽動恐俄

俄羅斯伏爾加格勒市2日舉行「史達林格勒保衛戰勝利75周年」紀念活動，圖為儀隊士兵自當地著名地標「祖國母親在召喚」巨型雕像旁走過。（路透）

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中國時報
／綜合報導

美國新發布的《核態勢評估報告》，對俄羅斯多所批判，認為莫斯科可能在歐洲衝突動用核武，主張美國要對俄國更強硬。對此俄駐美大使阿納托利．安東諾夫2日批評，美國再度藉由「恐俄」來正當化提高軍費與建設核武力量。他還說，美國不需要高高在上地和俄國說話、告訴俄國該怎麼做。

同日普丁參加史達林格勒戰役勝利75周年活動，宣稱俄羅斯人熱愛祖國，願意捍衛自己的利益，能獨立面對任何挑戰。

俄羅斯衛星通訊社報導，安東諾夫表示，針對渲染俄國威脅，「我們（俄國）了解這是因為他們（美國）渴望投入更多錢到軍工產業，我們知道那個價格非常龐大」。

他還批評美國外交官站在強勢立場說話，認為不需要用那種方式跟俄國對話，他也指責美國國防部長馬提斯的言論，認為那樣對於推進實際工作沒有幫助。

安東諾夫表示，俄羅斯的專家希望在不久的將來與美國專家討論報告內容，他認為在這種會面當中，美國專家會對於報告當中ㄧ些不清楚的陳述，有了解答。安東諾夫認為對話應該交給專家，而不是給媒體。

俄國總統普丁2日前往伏爾加格勒，出席「史達林格勒戰役勝利75周年」紀念活動。該地帝俄時期名為察里津，史達林掌權後改名史達林格勒（格勒於俄文為城市之義），赫魯雪夫掌權後，大肆批判史達林搞個人崇拜，該地位在伏爾加河畔，遂改稱伏爾加格勒。

二戰時德國入侵蘇聯，紅軍在這裡經過慘烈戰鬥，成功擋下德軍攻勢，成為蘇聯反敗為勝的轉捩點。普丁在紀念活動中宣稱：「俄羅斯人的反抗和自我犧牲所彰顯出的精神力量，是不可戰勝的，對敵人來說是可怕和無法理解的。」

(中國時報)

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