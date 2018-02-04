民主黨批誤導 恐掀憲政危機

2018年02月04日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國執政共和黨指控聯邦調查局（FBI）濫權的備忘錄，經總統川普同意解密後，2日對外公開。內容揭露FBI在川普團隊所涉「通俄門」案調查，不當採信拿民主黨錢的線民所稱、「川普被俄羅斯聯邦安全局（FSB）拍到在俄召妓玩變態性遊戲、恐遭脅迫就範」，還據此一「未經證實的」線報，申獲「外國情報偵監法庭」授權監視川普團隊，濫用了《外國情報偵監法》。

川普2日表示，很多人應對備忘錄揭露的事「感到羞恥」。據川普盤算，聯邦司法部任命的「通俄門」案特別檢察官穆勒的調查，將因此承受重大打擊。

民主黨3日警告川普，不要利用備忘錄作為將穆勒解職的藉口，否則將引爆尼克森要求開除「水門案」特別檢察官考克斯以來，最嚴重的憲政危機。

FBI局長瑞伊則以內部信件告訴約3萬5千部屬，不必理會川普與共和黨國會議員對通俄門案調查的抨擊，他並堅定表明自己站在部屬這一邊。

共計4頁的備忘錄，是由川普盟友、聯邦眾院情報委員會共和黨籍主席努內斯率幕僚撰寫。內容強調，日前閃電請辭的FBI副局長麥凱比，去年底向情報委員會作證說，若沒有線民史提爾提供的情資，FBI就不可能於前年總統大選前，獲法庭授權監視川普競選團隊外交政策顧問佩奇。

史提爾曾是英國軍事情報六處特工，也收受美民主黨全國委員會（DNC）及民主黨總統候選人希拉蕊陣營的錢。他給FBI的線報稱，川普2013年訪問莫斯科時，曾在當時美國總統歐巴馬住過的飯店總統套房召妓，並要求妓女於床上表演「黃金浴」（小便），過程還被FSB的監視鏡頭拍下，俄方恐將據此脅迫川普。

備忘錄多方舉證，質疑史提爾線報的可信度，比如凸顯FBI前局長柯米曾稱該線報「內容猥褻且未經證實」，此外也點出史提爾傾向反川普，曾對副司法部長助理奧爾說：「我非常希望川普敗選。」

民主黨稱，「外國情報偵監法庭」並非如備忘錄所說主要依據史提爾的線報批准監視川普團隊，且備忘錄有諸多「不精確、扭曲真相、刻意忽略關鍵事實之處，有誤導之虞」。美司法部、FBI、情報官員也強烈抗議公開該備忘錄，認為洩漏當局的情資蒐集工作、危害國家安全。

(中國時報)