聯合國點名 台灣是北韓祕密油庫

2018年02月04日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

本月曝光的1份聯合國機密報告顯示，北韓違反國際制裁決議，去年透過出口煤礦等管制商品獲利近2億美元（約台幣59億元）。負責撰寫報告的獨立監督團隊更指，北韓之所以能規避制裁，取得禁運的石化產品，大多仰賴台灣這個「祕密基地」。

路透通訊社2日報導，聯合國獨立監督人員向安理會制裁委員會遞交了1份長達213頁的報告，內容詳細描述北韓如何「藐視最近的（制裁）決議案、透過全球石油供應鏈牟利、串通外國人民、利用境外註冊公司和國際銀行系統」，違反聯合國制裁令，向外國出口違禁商品。

報告內容指，北韓透過竄改船隻航行模式、位置訊號、多次轉運等瞞天過海的手段規避查緝，還會將貨品產地標示改為「中國」或「俄羅斯」，以出口煤礦至中國、馬來西亞、南韓、俄羅斯以及越南等地的港口販售，單是去年就賺了2億美元。

此外，監督人員稱，去年10月至今年1月間，有外國船隻透過「船對船」方式私運石油與石化產品給北韓船隻。北韓船隻通常自元山或南浦港出海，並在黃海與東海之間的公海海域完成交貨。報告指，「這些走私船隻背後的網絡，根據地就在台灣」。去年底，台商陳世憲和莊錦宏等人涉嫌以此方式偷賣油品給北韓，目前皆已遭到法辦。

監督人員還發現，北韓向敘利亞與緬甸出售化學武器相關材料、彈道飛彈系統、數個火箭發射器和地對空飛彈等違禁商品。多間跨國油品公司也被聯合國鎖定為調查對象，以釐清他們在走私過程中的角色。

(中國時報)