毛小孩作伴 普丁硬漢變暖男

2018年02月04日 00:42 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

2007年，普丁（右）帶著體型巨大的愛犬柯尼接見德國總理梅克爾，怕狗的梅克爾顯得有些緊張。（美聯社）

土庫曼總統去年10月送給普丁1隻中亞牧羊犬作生日禮物。普丁不僅溫柔地抱起小狗，還親吻牠。（美聯社）

狗年即將隨農曆春節到來，對廣大愛狗人士來說，是件值得開心的事。在國際間，不少國家的元首或政府首長也是狗迷，俄羅斯總統普丁也是其一。

友邦贈禮 曾收3隻小狗

普丁在政壇上以強勢冷酷的鐵腕作風著稱，而他前蘇聯國家安全委員會（KGB）特工出身的硬漢形象，也深植人心。但普丁同時也十分喜愛動物，尤其狗狗，鐵漢柔情的「反差萌」暖男形象，讓他擄獲許多人的心。

普丁所養的狗較著名的有4隻，第1隻愛犬是黑色拉不拉多犬「柯尼」（Konni）。柯尼1999年起便與普丁作伴，兩者關係十分親密，普丁不僅經常把柯尼帶在身邊，有時還會帶牠出席外交場合並接見外賓，遺憾的是，柯尼於2014年以15歲的「高齡」與世長辭。

柯尼磨蹭 鐵娘子也怕怕

所幸普丁身邊一直不乏狗狗，他曾先後從國外收到作為外交禮物的小狗，分別是2010年訪問保加利亞時獲贈的牧羊犬巴菲（Buffy）；2012年日本秋田縣為答謝俄羅斯援助東日本大地震所送的秋田犬小夢（Yume）；以及2017年土庫曼領導人送的生日禮物─中亞牧羊犬維尼（Verni，俄語為「忠誠」之意）。

除了愛狗聞名，普丁也被認為擅於進行「狗狗外交」。2007年1月，他在俄國黑海濱度假勝地索契（Sochi）的官邸，首次會見到訪的德國總理梅克爾，雙方會談開始沒多久，普丁的愛犬柯尼就好奇地挨近梅克爾腳邊嗅聞，還將鼻子靠在她的膝上。怕狗的梅克爾雖勉力維持鎮定，卻難掩緊張，嘴唇緊閉，雙腿僵硬，雙手也不自然地緊握。一旁的普丁則兩腳大開、趾高氣昂地靠在椅背上，臉上掛著得意的笑容，一副勝利者的姿態。

想當然耳，這讓梅克爾與德國代表團相當不悅。梅克爾1995年曾遭狗咬傷膝蓋，因此十分怕狗，此事在外交圈早已不是祕密。美國《紐約客》雜誌報導，梅克爾事後告訴記者：「我了解普丁為何這麼做…他想證明自己是男子漢…俄羅斯什麼都沒有，政治或經濟都一團糟。這是他們僅能做的」。普丁則反駁，他根本不知道梅克爾怕狗，也不是故意要嚇梅克爾。普丁說：「我想做些事向她示好，後來發現她不喜歡狗，當然就向她致歉。」

小夢狂吠 不給安倍面子

2014年，日本首相安倍晉三訪問莫斯科與普丁會面，普丁特別帶小夢出來見客。但秋田犬對陌生人十分兇悍，小夢絲毫不給「同鄉」面子，對日本記者狂吠，記者只能擺出尷尬的笑臉。後來普丁摸摸小夢的頭，小夢開心地搖尾巴，他還讓小夢表演站立、坐下等動作，並對眾人解釋，現場很多閃光燈和相機，讓小夢覺得緊張，所以才會吠叫。小夢對陌生人表現凶悍，對主人卻唯命是從，似乎也讓普丁相當滿意，忍不住露出微笑。

親親維尼 網民熱議大讚

去年10月，土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫為祝賀普丁65歲大壽，送給他1隻中亞牧羊犬維尼。當時，別爾德穆哈梅多夫將手伸入籠中，一把抓住維尼的後頸提起來，再笑咪咪地送到普丁面前，結果普丁立刻雙手接過小狗，抱在懷中，溫柔地摸摸牠的頭，還低頭親了維尼一下。

這個片段在網路上曝光後成為網民熱議焦點，有人對土庫曼總統的粗魯表示反感，當然也有人大讚，從普丁的動作看來，他是真心愛狗。

(中國時報)