英女王與柯基犬的一世情緣

英國女王伊莉莎白二世（右）在白金漢宮與飾演詹姆士龐德的英國男星丹尼爾克雷格（左）拍攝2012年倫敦奧運開幕短片時，柯基犬也跟著入鏡，萌樣大出鋒頭。（翻攝自倫敦奧運開幕短片）

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中國時報
／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世從7歲養了第一隻威爾斯柯基犬後，就愛上這種短腿小型犬。從1945年以來，女王先後養過30多隻柯基犬，最多曾同時飼養13隻。18歲生日時，父母又送了她一隻名叫「蘇珊」的柯基犬當禮物，從此開始與柯基犬的一世情緣。

女王超愛蘇珊，連度蜜月都帶牠同行，蘇珊陪伴女王長達15年。之後女王身邊的柯基犬，包括部分「臘基犬」（柯基犬與臘腸狗的混種），都是蘇珊的後代。已故黛安娜王妃曾說牠們是「移動的地毯」。

「移動的地毯」享特權

既然是女王的毛小孩，地位自然尊貴，牠們在白金漢宮享有特權，有專屬房間，睡在柳條籃裡。愛犬的食譜，女王要過目，而且每個毛小孩的食物都是量身訂製，銀器裝盤。據說牠們愛吃牛排、水煮雞肉和兔肉。曾有僕人惡作劇，把威士忌倒進狗狗的碗裡，立刻遭降職處分。

2003年耶誕節期間，英國王室發生了一起毛小孩「兇殺案」。女王的柯基犬「法洛斯」被女兒安妮公主養的一隻牛頭梗咬死，女王傷心之餘成立調查小組，查出是「佛羅倫斯」犯案。由於是初犯，加上公主說情，只讓佛羅倫斯接受心理治療。但兩年後女王仍禁止公主的惡犬留宿宮中。

奧運入鏡 龐德也同框

女王的愛犬不時搭禮車和私人飛機一起出訪，由專人百般呵護地抱上抱下。女王接見來賓，狗狗有時也會亂入。甚至女王在白金漢宮拍攝2012年倫敦奧運開幕短片時，柯基犬也入鏡。

然而在短片中，與飾演詹姆士龐德的英國男星丹尼爾克雷格同場亮相的柯基犬「荷莉」，卻因年邁（13歲相當於人類81歲）病痛纏身，於2016年10月安樂死。

荷莉走後，女王身邊就只剩下一隻13歲的柯基犬「薇洛」，以及兩隻臘基犬「瓦肯」與「坎迪」。官方所發布慶祝女王90大壽的照片，有一張便是這4隻狗狗與女王的合照。

女王89歲時，怕自己百年後，愛犬無人照顧，另外也擔心柯基犬圍繞腳邊可能被絆倒，於是宣布不再飼新的柯基犬。不過去年95歲老員工芬維克過世，留下一隻9歲柯基犬「悄悄話」和一隻比熊犬。女王不捨得牠們獨自生活，決定收養老員工的愛犬，她對這些毛小孩的愛也表露無遺。

(中國時報)

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