南韓第一狗 文托利否極泰來

2018年02月04日 00:42 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅領養的混種黑狗「托利」（Tory）去年7月26日入住青瓦台（總統府）官邸，「南韓第一狗」榮銜加身，成為青瓦台第一隻領養的狗。牠呆萌的模樣深受網友喜愛，網友甚至暱稱牠為「文托利」。歷經虐待、棄養，差點淪為「補身湯」（狗肉湯）的托利終於否極泰來，展開美好的新生活。

4歲的「托利」命運坎坷。動物保護團體「CARE」在首都首爾市郊的一家狗肉繁殖場，發現牠被拴在一處廢棄農舍，吃著餿水，身上傷痕累累，似乎曾遭受毆打。據說，托利先前的飼主是個老人，虐狗出了名，曾有人看到他拿刀殺狗，還吃狗肉。這段遭遇讓托利身心受創，至今仍不敢與人太親近，尤其害怕男性。

黑毛不討喜 幸遇貴人

托利獲救後，CARE幫牠取了名字，韓文的意思是像栗子一樣可愛，栗子的由來是牠的毛色是黑的。

然而托利的不幸並未到此結束。在南韓社會裡，黑狗被認為是不祥的象徵，一般人喜歡純種、淺色的名犬。因為混種和黑狗毛不討喜，在收容中心兩年，沒有人願意領養牠，牠只能痴痴地等待有緣人出現。後來CARE居間牽線，托利遇到了貴人，才翻轉了命運。

關注動物棄養問題的文在寅去年5月10日上任後，決定落實競選承諾，領養托利，以實際行動破除黑狗不吉利的迷信，他認為不應該對人和動物存有偏見和歧視，並呼籲以領養代替購買。他也表示，應該逐步取締販賣狗肉和吃狗肉的行為。

汪喵成一家 終結流浪

5月14日，文在寅就任僅4天，就宣布要領養一隻名叫「托利」的棄養犬，托利還登上南韓熱搜，成為「網紅犬」。托利加入第一家庭後，與流浪貓「晶晶」及10歲白色的北韓名犬「豐山犬」馬魯（Maru）一起在青瓦台生活。

晶晶原本是文在寅的女兒文多惠（音）從外頭撿回來的流浪貓，2007年她把貓咪交給父母照顧。喜歡動物的文在寅當選後，曾在「推特」曬出與愛貓互動的照片，他鏟屎清貓砂，甘願當貓奴，愛心爆表，也大獲好評。

相較之下，文在寅的前任總統朴槿惠去年稍早遭彈劾後搬離青瓦台，帶了一大堆行李，卻不見9隻南韓國犬「珍島犬」的身影，遭南韓動保團體痛批棄養。朴槿惠在2013年上任時，獲贈一對公母珍島犬作為禮物，這段期間狗爸媽生下一窩小狗，部分送人，部分留下。

青瓦台闢謠說，朴槿惠並未棄養而是沒辦法養，她交代青瓦台員工好好照顧牠們，如果有需要，替幼犬們找適合的收養家庭。

(中國時報)