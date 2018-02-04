陸退役戰機改裝 變身無人機

大陸生產的各式無人機系統已相當成熟。圖為翼龍無人機可裝載的武器系統。（楊俊斌攝）

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中國時報
／專題報導

大陸目前是全世界裝配無人攻擊機最大的國家，發展的「利劍」無人作戰機動向引人關注，目前還不斷在改良，繼中航工業傳出無人機驗證項目全面達標，被認為是「利劍」發展已有突破後，最近又盛傳可能已有「利劍」2.0改良型。

同時，解放軍還把大批已退役的殲-6、殲-7戰機，改裝成無人機。嚴格來說，這些改裝機更像日本二戰時的自殺式攻擊機。

「利劍」可能出2.0版

去年有關「利劍」無人機發展，一直受外界關注，主要在於它可裝配許多攻擊性武器。由於其外形與先前網上出現、使用WS-13發動機的「利劍」及原型機已有不同，還被稱為「利劍」2.0版。大陸目前除攻擊-1型翼龍無人機外，還裝備有約300-400架由退役殲-6戰機改裝的無人攻擊機。

它們並非現代所謂的「無人機」，這批退役戰機起飛後，不繼續進行遙控，完全按機上設定程式飛向目標，更像二戰時的自殺式無人機。而「利劍」無人機則是透過遠端搖控進行攻擊，更先進也更難捉摸。

消耗敵方防空飛彈

解放軍利用已退役戰機改裝無人機，主要用意是一旦戰事引爆，用來攻擊敵方，並消耗敵方珍貴的防空飛彈，在雷達上沒辦法分辨有人還是無人機、武裝或非武裝。至於最受外界關注的「利劍」2.0布局和動力選擇，類似美方積極發展的波音X-45C，主要數據可能很近，作戰半徑可能接近1800公里，機內彈艙可攜帶1-2噸武器。

「利劍」無人機模型細部看，包括彈艙門和蒙皮上，有許多部分都有鋸齒形設計，顯示飛機具完善雷達隱形設計。

混淆攻擊造成恐慌

將退役戰機改裝成無人機，比真正「無人機」對台灣空防更形成壓力。一方面它的設計初衷原就沒準備再飛回，是一次性使用，只要裝填單程油料，可載更多彈藥，造成對手恐慌即行。

另方面無人機可能造成的傷亡，比一枚對地彈道飛彈造成的傷害更大。一般戰略運用，退役「無人機」和真正搖控式「無人機」可一同出動，一種用來當飛彈用，一種則可進行混淆、攻擊和偵察之用。有時大批無人機的動用，比動用真正彈道飛彈造成的傷害更可怕，也更難防守。

(中國時報)

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