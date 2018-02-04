新聞透視－未來戰場 天眼主宰勝負

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中國時報

一部電影「天眼行動」，幾乎道盡了無人機在軍事上的地位和未來性。場景在非洲某國，遠在千里之外的英國作戰中心，先靠著內應放飛一隻「甲蟲」，飛進了攻擊目標的家裡，將「敵人」家中所有人的位置、人數傳回作戰中心，並且透過臉部辨識系統，確定攻擊的目標就在裡面，立刻召喚在空中盤旋許久的無人攻擊機，以翼下的「地獄火」反裝甲飛彈，將目標區炸毀，並確定目標人物已在攻擊任務中粉身碎骨。未來，類似的場景，將在現代作戰愈來愈常見。

監視系統、配合無人攻擊機，幾乎可以主宰戰場上的一切。特別是要執行所謂的「斬首任務」，這樣的作戰方式將成為標準。不必派人登陸、不必動用造價高昂的戰鬥機，甚至不必動用到任何兵員，只要情報無誤就可以進行狙殺。

無人機的製造成本低廉，可以在很短的時間內大量生產，不必如戰鬥機一般透過冗長的製造過程和試飛，更能在沒有飛行員下完成任務。培養一名合格的戰機飛行員要經年累月，一架造價高昂的戰鬥機經不起戰損，更何況是一條寶貴的人命。

無人機在雷達螢幕上不容易被敵方發現，如果以大量的無人機進行攻擊，很容易讓防守方左支右絀，並且消耗寶貴的防空飛彈。

無人機的「飛行員」不必親臨戰場，所可能造成敵方的損失和威嚇力，並不遜於有人駕駛的戰鬥機。不管商用還是軍用，無人機占據空域已是主流，只是無人機商用載人飛行，還存在著上機乘客的心理調適問題。至於軍用無人機則沒有機毀人傷的顧慮。主宰戰場隨著科技發展，無人機已是進行式。

(中國時報)

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