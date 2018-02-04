騰雲偵蒐機 擴充電蒐功能

2018年02月04日 00:42 中國時報 楊俊斌 ／專題報導 ／專題報導

去年台北航展，中科院展出高教機與騰雲機兩模型機。由於「騰雲」機還在研發階段，不少空軍官員聽到總統說即將量產，感到意外，之後瞭解整個建案計畫未變，預計要晚幾年才能交機並成軍。

騰雲機研製完成後，還要進行連串戰術測評，再由空軍建案、編列預算，才能進入量產並成軍，估計量產10架以上。

騰雲機除偵察功能外，中科院也有意研製成電子干擾機，未來加裝偵蒐天線與干擾設備成為電戰機，先飛抵敵區干擾雷達，掩護戰機對敵人陣地實施炸射。

不管是電子干擾或無人機上掛彈，中科院都還有研發瓶頸待突破。中科院研製騰雲機，與美軍現役MQ-1（A）「掠奪者」無人機相似，但中科院研發技術尚無法達到「掠奪者」的自動起降，須由人員操作。去年航展只掛上紅十字救援莢艙，還引發外界質疑實用性。但事實上，中研院進度已可達到翼下掛彈程度。

另一款小型的「紅雀」無人機，已由海軍陸戰隊與陸軍航特部使用服役中，中型「銳鳶」無人機則由陸軍航特部使用，由陸軍採購及部署，陸軍航特部並成立中型無人機的「戰術偵搜大隊」。

中科院「騰雲」無人機經各項戰術測試後，軍方評估已符合作戰需求，內部也已決定進入量產階段，納入空軍建軍計畫內。原型機機身長度約8公尺，翼展長度約18公尺，滯空飛行時間長達24小時以上。

中科院已用騰雲機搭載電蒐與干擾系統，讓原本只具一般偵蒐功能的騰雲機，可對敵進行電蒐與電子干擾的「無人電戰機」，未來還可擴充其他功能。

(中國時報)