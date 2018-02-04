大陸製造 全球市場搶手貨

2018年02月04日 00:42 中國時報 楊俊斌 ／專題報導 ／專題報導

近來造型與功能各異的無人裝備不斷問世並且推陳出新，除可在水中進行偵察、運輸甚至作戰的無人潛航器、無人艦船外，陸上無人作戰裝備也有新的突破發展。在各種無人裝備中，發展最為迅速、競爭最為激烈的當屬無人機的研發。

大陸解放軍空軍新成軍的殲-20，可同時指揮119架無人機進行編隊飛行，是迄今最多無人機一同飛行的編組。也就是說，將來大量部署的殲-20，除本身就是一架作戰機器外，還可當作戰指揮平台，指揮武裝無人機攻擊，並讓敵方雷達難分辨哪些機種具威脅性，哪些是屬高價值目標。

無論軍用還是民用無人機領域，在各國發展無人載具中，以色列、美國和大陸等國都全力投入，大陸更是其中「後起之秀」，大有彎道超車企圖。大陸軍用無人機成為全球市場上的搶手貨，且在中東戰場上獲得實戰認證；而在民用無人機市場，特別是消費級無人機市場上，中國無人機製造商同樣擁有壓倒性優勢。

美軍已設想為第五代戰機F-22和F-35配備無人「僚機」計畫。未來五代機將充當前線的無人機編隊指揮機，不僅能為有人機「擋子彈」，還可以配合有人機作戰甚至獨立行動。

至於大陸兩款最新發展的殲-20和殲-31隱形戰機，是否有類似計畫也引發關注。解放軍空軍專家徐勇淩曾表示，大陸殲-20和殲-31作為獨立作戰平台、同時作為指揮平台的設計理念非常明確。

(中國時報)