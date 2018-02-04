美X-47B隱形機 航母最佳守護神

2018年02月04日 00:42 中國時報 楊俊斌 ／專題報導 ／專題報導

美軍擁有各式各樣的無人機，其中最知名的是由波音設計發展的X-47B隱形無人機，且已在航母上測試成功，不過美方到現在還沒宣布量產，或許還有一些科技瓶頸待突破。

X-47B隱形無人機2011年首飛，2013年成功完成一系列地面及艦載測試，是世界上首架陸基和航空母艦都能使用的無人駕駛偵察、攻擊機。X-47B無人機具備高度的空戰系統，可以全天候執行作戰任務並提供作戰支援。美軍計畫將X-47B放在航母上，取代現在的艦載機，但某些空戰性能的侷限性，未來的航母上，就算部署了X-47B，還是以有人機及無人機的安排方式。

設計時，X-47B無人機首要考慮是具備良好的隱形和戰場生存能力，可以攜帶各種電子設備和內裝武器裝備，足以滿足聯合作戰網絡作戰需要。X-47B外形與B-2型隱形轟炸機極類似，還被稱為縮小版的B-2。飛機的尺寸直逼美海軍現役的F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機。

由於設計上X-47B採無垂直尾翼，對所有雷達波的隱形功能極高。因為沒有垂直尾翼，在著陸時通常採用大迎角竹式下降便於減速。兩個內置彈艙各可以容納一枚2000磅級的JDAM，載彈量超過現有的各式無人機；擁有非常優異的雷達和紅外線低可探測性，能夠突破敵方防空網。

X-47B隱形無人機飛行性能較高，在1.2萬公尺的高空時速超過800公里，作戰半徑長，可以在航母上自動起降，並有自主空中加油能力，卓越的隱形性能，同美軍各類現役戰機相比，X-47B滯空時間更長，可達30小時左右，可以使航母戰鬥群處於更安全的位置，在躲避雷達監測的同時，並向千里之外的目標逕行攻擊，並更深入內陸執行打擊任務。

(中國時報)