尺度無限 情色直播撈很大

2018年02月04日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

色情直播尺度無極限，要看更多表演就必需不斷付費解鎖。（陳鴻偉翻攝）

網路直播在台灣已是有規模的新興產業，知名直播包括17、浪live等，超夯直播主，動輒擁有百萬粉絲，月入高達數十萬元，但近日卻出現不少標榜色情裸露的apk手機程式，民眾下載後購買點數，表演的正妹除了露三點、愛撫外，更有許多類似「十八招」驚人橋段，甚至還有直播主提供「競標」，貢獻最多者可帶她去三天兩夜小旅行，引發仰慕者爭相送禮，尺度無限的情色直播已引發警方關注。

辣妹八成是台灣人

有家長向本報投訴，15歲兒子日前下載名為swag的直播軟體，但裡面的內容不是一般的唱歌、跳舞，卻是三點全露，充滿淫聲浪語的色情秀，在裡面直播的辣妹，八成以上都是台灣人。

這名家長表示，兒子以150元、買了210顆「鑽石」，以鑽石送禮給正妹後，觀看情色表演，他接到帳單大吃一驚，趕緊制止未成年的兒子繼續花錢觀看。

據了解，色情直播的表演，通常採取分段式收費，例如某主播開演後，民眾要先花少量鑽石購買入場門票；進入後會看到穿著清涼的辣妹熱情寒暄，之後就會開始輕解羅衫，擺出各種鹹濕火辣的撩人姿態，接著預告接下來的「節目」，若想再看，就必需再付出更多的鑽石解鎖。

這類情色平台業者為了規避刑法「妨害風化」，現在主播表演時，有的還會設成「一對一」私密聊天室，也就是一次只服務一個觀眾，這樣就沒有散布、公然裸露的問題，這些直播內容極盡猥褻，幾乎就是上演色情A片情節。

送無碼影片當贈品

一般賣產品的直播，是競價標購商品；情色直播主為刺激收看賣力演出，除尺度沒有底限，竟還提供過夜出遊、指定摩鐵激情一晚，還有情侶約會3小時當「獎品」，形同是變相援交；也有應直播主要求支付一定金額就可加line，還可收到拍好的無碼激情影片贈品，這類色情直播平台，無異情慾橫流的人肉市場。

對於這種怪象，台北市刑大警方已接獲類似檢舉，初查許多平台的網站都架在東南亞或美加地區，色情直播的內容，涉嫌觸犯刑法「公然猥褻」、「兒福法」及「社維法」等，已針對平台IP位置、直播主及購買民眾的身分進行深入調查中。

(中國時報)