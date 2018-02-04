新聞透視－露點不露臉 酒店妹兼差有風險

2018年02月04日 04:10 中國時報 陳鴻偉

相較大陸和歐美國家，色情直播在台灣仍是小眾市場，因為要拋頭露面，也讓不少年輕女性卻步，23歲曾從事色情直播的小品說，願意投身其中很多都是八大特種行業的小姐，她們的觀念相對較開放，但說到底就是為錢，咬牙也要脫下去，真的敢脫敢秀，月入10萬不是問題，但這行必需要拋頭露面，影片還有被散布的可能，還得擔心違法被抓，充滿許多風險。

小品之前在酒店工作，透過同行姐妹介紹參與色情直播，因為只要在家就能開工，也不用喝得半死或給客人吃豆腐，當初她就以兼差方式加入，每天至少播2小時，時薪1200元，客人打賞的禮物、鑽石，平台業者跟她六四拆帳。

小品直言她雖有脫衣，但堅持露點時不露臉，有比較拚的直播主就不在乎，但她覺得這些人都太短視，小小一段影片，網路可能流傳十幾廿年，所以她堅持絕不露臉，有時會戴面具來遮掩。

直播觀眾有各種離譜要求，有要她拿情趣用品、蔬菜輔助，也有砸禮物要她表演潮吹、小便，在風月場所打滾數年的小品平淡表示，說穿了這就是另一種形態的情色交易，不過因比想像中麻煩，又怕被親友知道，做了兩個月就離開這行。

媒介網路直播的經紀人Sam直言，這行是違法行業，但1200元時薪，對缺錢者仍有不小吸引力，他尋找新血的來源多半來自八大行業，且這類直播玩票的都賺不多，除非花招夠新，不然觀眾還是喜歡戀愛的感覺，用心經營噓寒問暖，讓對方覺得自己與眾不同，才能賺到更多禮物，但他也坦言，網站隨時可能被抄被抓，而且主播因露臉很容易被認出身分，他建議還是從合法直播做起。

(中國時報)