為男友作保慘賠千萬 情侶燒炭亡

2018年02月04日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

寒流夜悲劇！47歲離婚張姓女子，日前幫44歲姜姓男同居人擔任貸款保人，卻因男方公司周轉不靈，欠下千萬元債務，2人疑似為此萌生輕生念頭，3日上午8時許，被發現在新北市三重區中山橋下的汽車內燒炭自殺，警消到場時2人已死亡，聞訊趕來的家人悲痛不已。

新北市高灘地工程管理處人員，3日上午行經中山橋下時，發現一輛藍色轎車大喇喇停在橋下，上前敲車窗發現無人回應；車窗內還用膠條封死，趨近一看車上有人，嚇得趕緊報案。

警消人員表示，到場後立即破窗救人，發現車後座放有烤肉架，還有燒過的炭灰，男女死者分別坐在駕駛座和副駕駛座，身體僵硬、死亡多時。

警方調查，死者為為同居關係的姜男與張女，2人皆已離婚，日前姜男公司因資金周轉問題，貸款上千萬元，並由張女當保人，疑似因還不出債，張女2日下午在家中留下一張紙條，寫著「要好好照顧自己」及交代財務處置方式等疑似輕生的字句。

張女的兒子發現母親留下的紙條後，雖立即到永福派出所報案找人，不料最後找回來的卻已是母親與同居人的冰冷屍體。

警方表示，事發現場無外力侵入痕跡，加上張女留有輕生字條，家屬對死因沒有疑問，報請檢方相驗後遺體交由家屬處理後事。

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(中國時報)