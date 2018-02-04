透天厝水耕大麻 老鳥辯新手

2018年02月04日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

38歲陳姓男子5年前開飲料店失利，慘賠100多萬元，竟改在透天厝家中種大麻牟利，高雄市刑大日前搜索偵辦，當場查獲高25公分大麻活株40棵及乾燥大麻花9朵；由於大麻枝葉茂盛，水耕技術純熟，甚至陳男頸部刺有大麻葉刺青，顯示他對大麻的癡迷，第一次栽種說詞避重就輕，訊後依毒品罪嫌送辦。

高市刑大偵七隊長黃錦富指出，警方執行安居專案，上月接獲情資，無業陳男利用4樓透天厝設置大麻毒品工廠。專案小組追查，掌握這間隱身在台南市安南區高級住宅區租屋住家；警多次前往勘查，發現陳男住家4樓全天候亮燈，研判是大麻栽種室。

警方2日頂著寒流低溫來襲，一大清早就在陳的住家周圍埋伏，直到中午見陳男妻子外出之際，警方立即持搜索票入屋查緝；果然4樓儼然就是栽種室，40棵活株大麻，每株高約25公分，另查扣種植用的肥料及LED燈組等相關設備，另在2樓儲物櫃玻璃瓶內發現9朵乾燥大麻花。

陳男供稱，原本經營連鎖飲料店，5年前飲料店生意不好收攤，光加盟金就虧損100多萬元，一直沒有工作根本無法養家；於是上網學習水耕種植大麻，花18000元從外國網站購買50顆大麻種子，他辯稱第一次栽種，種植約40多天，就種活40株大麻。

不過，警方從現場大麻枝葉茂盛，推測陳男若是自學且第一次栽種，水耕技術不可能這麼純熟，40株若順利收成，烘乾後應有1公斤多的大麻成品，約可獲利70萬元。警方在陳的胸口發現，有刺上大麻葉的圖案刺青；陳雖辯稱1年多前，因為小姨子在做刺青，覺得好玩才刺，但這說詞警方認為避重就輕，除移送南檢，也將擴大偵辦。

(中國時報)