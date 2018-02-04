台中西區－湯圓之家 晚間開賣客塞爆

2018年02月04日 00:42 中國時報 陳淑芬 ）

台中市林森路的「湯圓之家」只在夜間開賣，每天店內座無虛席，還有不少人排隊外帶，店內招牌鮮肉湯圓不僅外皮Q軟、成團梅花肉餡香味四溢，店家還巧妙將鮮肉湯圓搭配雞絲麵，也成為相當受歡迎的特殊組合，是台中最有名的湯圓店之一。

老闆許清東1985年起就在現址對街賣湯圓，媳婦劉紫綺說，公公早年學做湯圓並自行研究調整口味，最受歡迎的鮮肉湯圓很「厚工」，以香菇、冬蝦、洋蔥及獨家配料先炒料，加上溫體豬梅花肉絞肉拌勻，再以糯米糰包料，直到現在都秉持當天現做現賣，賣完為止。

劉紫綺表示，店內不僅有單點的鮮肉湯圓，還可搭配雞絲麵成另類組合，湯裡搭煮的青菜，冬天是茼蒿、夏天換成大陸妹，清淡湯頭裡漂著些許油蔥及芹菜末，還有淡淡沙茶香，冬天吃起來相當暖和。

除了鮮肉湯圓外，也有不包餡的甜湯圓可供選擇，現場將糯米糰丟進機器裁切製成的小湯圓，直接倒進熱水鍋以大火煮熟，浮起後暫泡在溫水裡待用，口味分成紅豆、花生及綜合3種，口感比鮮肉湯圓皮更軟Q細嫩。

劉紫綺說，鮮肉湯圓、甜湯圓與湯圓冰的湯圓，都是以圓糯米及長糯米，依不同比例磨成米漿，製成糯米糰（圓仔切），3種湯圓吃起來口感都不同，各有特色風味。

地址：台中市西區林森路111號

電話：0935-108845

營業時間：晚上6點半至11點，周日公休

售價：鮮肉湯圓55元、湯圓雞絲麵80元、甜湯圓45元

(中國時報)