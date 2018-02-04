雲林北港鎮－北港圓仔湯 遊客必點小吃

「北港圓仔湯」是3代相傳69年的老店。（張朝欣攝）

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中國時報

位於雲林縣北港鎮朝天宮廟前中山路上的「北港圓仔湯」，是3代相傳69年的老店，湯圓與脆圓、紅豆、綠豆等配料，都是當天清晨手工現做現賣，搭配獨門糖水，冰、熱2種吃法，都讓是在地人最愛的古早味，也是遊客到北港必吃小吃。

「北港圓仔湯」每天上午11點一開門，店內立刻座無虛席，「2碗綜合冰」、「圓仔加紅豆與綠豆，熱的」、「圓仔加脆圓就好」，店內依「客製化」菜單提供服務，是一大特色。

第3代老闆蘇進雄表示，自家湯圓是精選糯米採古早味製作方法，為確保新鮮，糯米團就放在熱鍋旁，顧客來了才桿成長條，再製成小塊下熱鍋，外型並不是圓形，但吃起來Q彈不粘牙，口感十足。

「北港圓仔湯」的湯圓有剉冰或熱湯2種吃法，可依客人口味添加脆圓、紅豆、綠豆、花生，呈現多層次滋味，加上清甜不膩的獨家配方糖水，讓湯圓加配料吃起來相當爽口。

蘇進雄說，湯圓與配料都是每天清晨5、6點手工現做，配料以脆圓與花生最受歡迎。脆圓原料為地瓜粉，比湯圓更有韌度和嚼勁，花生則以小火不斷燉煮，口感綿密、入口即化，以用心製作的美食，滿足所有饕客的味蕾。

地址：雲林縣北港鎮中山路29號

電話：（05）7731231

營業時間：上午11點至晚上11點，除颱風天外全年無休

售價：每碗25元

(中國時報)

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