屏東貴陽街－阿柳湯圓 顧客吃到第4代

2018年02月04日 00:42 中國時報 林和生 ）

位於屏東市美食重鎮的大埔地區，已高齡85歲的蔡碧柳，靠著1碗鹹湯圓，51年來從小攤子賣到大店面，目前已由第3代接手經營，沒有過於花俏的調味，單純好味道，飄香超過半世紀。

蔡碧柳說，老家以前開雜貨店，因鄰近當時的「大東戲院」，每晚都聚集滿滿人潮，像是不夜城，為增加收入而突發奇想，在騎樓擺了2、3組桌椅，就賣起自己最拿手的鹹湯圓，果真吸引電影散場客人光顧，每天都大排長龍。

蔡碧柳表示，她的湯圓靠著拿捏肉餡比例，僅用紅蔥頭提味，薄薄的外皮則以手工揉捏保持彈性，接續包入內餡，熬煮的清湯配上幾片青菜，絕不用任何人工添加品，「簡單但絕不馬虎」，因雜貨店功能逐漸被超商取代，決定採納孩子建議，將店面擴大經營，也賣起肉燥飯、咖哩飯等，店名則以自己的名字取為「阿柳湯圓」。

因堅持品質，阿柳湯圓累積不少忠實顧客，有人每天來報到，還有旅居國外的遊子，回國後第一站就是來吃一碗古早味湯圓，一名客人當場笑著說：「我們家已經吃到第4代了。」蔡碧柳表示，這些忠實顧客就是她堅持做出好湯圓的最大動力。

地址：屏東市貴陽街36號

電話：（08）7321176

營業時間：上午10點至下午2點、下午5點至晚上7點半，周六公休

售價：大碗80元、小碗65元

(中國時報)