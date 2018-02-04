新竹寶山鄉－鍾家大湯圓 蘿蔔絲滿載

2018年02月04日 00:42 中國時報 （邱立雅）

個頭大、內餡扎實，包裹著曬乾的蘿蔔絲，每一口都是濃濃客家味，這樣口味的湯圓只在寶山吃得到，是在地的特殊客家料理。「鍾家大湯圓」老闆鍾金霖說，這種好滋味只能熱騰騰現吃，涼了後油脂凝結、湯圓皮變硬，口感滋味都大打折扣。

鍾金霖表示，包著蘿蔔絲的湯圓其實是客家菜包的變體，早年因有人覺得菜包吃起來太乾，另外配湯又很麻煩，乾脆丟到水裡煮成湯，就變成了客家大湯圓，意外備受在地人喜愛。鍾金霖說，寶山當地除了鍾家大湯圓外，還有不少知名的大湯圓店家，近年來深受歡迎，周末假日都有外縣市民眾專程來品嘗。

鍾家大湯圓餡料有蘿蔔絲、豬肉、香菇、蝦米跟油蔥酥，炒香後放涼，再包入由純糯米製成的外皮，一個約5兩重，餡料扎實、湯圓皮軟硬適中。鍾金霖說，好吃的祕訣就是新鮮，加上用純土雞熬出來的高湯，就能讓客人回味無窮。

「現煮熱騰騰最好吃，千萬不能久放，一切都要快狠準。」鍾金霖表示，端出的每一碗湯圓幾乎都是當天現包，因為生湯圓冰一天勉強可吃，放2天就變味，有時附近科學園區員工叫外送，他也叮嚀對方一定要馬上食用，否則湯頭稍涼，油脂凝聚，整碗走味，著實可惜，所以他也不販售冷凍包裝，就怕打壞名聲。

地址：新竹縣寶山鄉雙新村環南路201號

電話：（03）5297555

營業時間：上午10點至下午2點、下午5點至晚上8點，周一公休

售價：每碗50元

(中國時報)