郵輪進不來 花蓮遊覽車空等

首航花蓮的「歌詩達新浪漫號郵輪」3日受風速及港池共振影響臨時取消進港灣靠花蓮港，數十台遊覽車及計程車業者也在冷風中乾等。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

「看得到、進不來！」花蓮港3日原預備大場面迎接首航花蓮的「歌詩達新浪漫號郵輪」，但因受風速及港池共振影響，臨時取消進灣靠港，讓港邊準備開場表演的舞者頂著風浪和低溫，以及數十台遊覽車、計程車業者在冷風中乾等，最後眾人大失所望，對低迷的花蓮旅遊業而言更是雪上加霜。

首航慶祝活動喊卡

本次停靠大型郵輪歌詩達新浪漫號郵輪航程為日本、花蓮、基隆、日本，原訂3日上午8時進入花蓮港，載運包括日本、歐洲各國遊客總計1522名，業者指出，進不了港的歌詩達新浪漫號郵輪僅能停留在風浪較平靜的外海，待4日前往基隆港，繼續行程。

花蓮港務公司祕書處長張自英指出，因風速大於7至8級，海象不佳，浪高5至7公尺，船長考量安全，取消進港23、24號碼頭。他說，今年申請靠泊花蓮港的郵輪共有10航次，7、8月尚有13萬噸級以上的大型郵輪停靠。

港池共振有待解決

花蓮港開港來同樣「過門不入」還有2014年3月21日的義大利籍觀光遊輪維多利亞號，承載1744名港澳遊客的，原訂至花蓮一日遊，同樣碰上風浪太大進不了港，巧合的是，維多利亞號也同屬歌詩達艦隊，業者打趣說，看來歌詩達艦隊似乎與花蓮較不投緣。

不過，花蓮港東臨太平洋為一人工港，港外無任何屏障，外海海域遼闊且水深千米，先天條件即不適宜港埠建設，尤其遇到颱風來襲，湧浪會大量進入港內，發生港池不穩靜（港池共振），造就颱風來襲前花蓮港一片清空的「特色」。

港務單位雖想解決港池共振問題，但因工程浩大、在專業度、經費需求度高的限制下，目前僅能被動式的預防性撤離，將傷害降至最低，但會持續爭取經費，徹底解決問題。

(中國時報)

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