吳敦義嘆桃園選情很艱苦

2018年02月04日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 陳育賢 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨主席吳敦義為團結黨內士氣，3日走訪桃竹，親自頒發黨部小組長證書，並高喊初選全民調才是公平、公正、公開，要大家全力團結，在年底桃園和竹市要重返執政、竹縣則要守住藍天，但被問及桃園選情，仍不禁皺眉連說三聲：「很艱苦！」

楊麗環緊跟 笑容略僵

有意參選桃園市長的前立委楊麗環、立委陳學聖等人，都出席桃園小組長聯合授證儀式，但立委吳志揚卻因中職員工旅遊「不見人影」，吳敦義被問及桃園選情，不禁皺眉連說三聲：「很艱苦！」強調過去吳志揚2度跟自己談話時，都堅定表達參選意願，「不過後來好像有點猶豫」，嘆不管他決定為何都尊重，緊站在吳身旁的楊麗環，雖面帶笑容，仍顯尷尬。

目前立委林為洲、副縣長楊文科都表態參選新竹縣長，副議長兼黨部主委陳見賢雖未鬆口，但基層、支持者不斷搖旗吶喊要陳挺身而出，面對3人相爭，吳敦義信心滿滿地說，眾多優秀同志踴躍爭取出來服務是好事。

竹縣守住藍天 3人相爭

吳敦義說提名會做最大努力，但不可能都如黨的預期，要辦公平公開公正的初選，只有全民調一途，絕不可能由黨主席指定或網羅特定候選人，唯有公開過程推舉，才會是大家比較沒有挑剔或怨言的人選。

桃園、竹市拚重返執政

吳敦義也不忘抨擊執政民進黨，直指2015年曾發生類似M503航線爭議，可直接和大陸面對面談判，現在的海基會與海協會陷入「已讀不回」狀況，無法談判，更斥綠營1例1休、空汙等政策搞得天怒人怨，不拚經濟、只拚政治。

吳敦義呼籲黨內同志團結一心，支持許明財2018贏回竹市。

(中國時報)