寒流來襲 春節花卉量減價揚

景氣不好，花農江萬讚今年多供應數百至千元左右的中、小型盆栽，目前春節買氣已出現。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

連續寒流襲台，不只人們冷到受不了，連春節花卉都受影響！包括應景的蝴蝶蘭、銀柳等花卉，因天冷導致花期延後，過年前產量減少約3至5成，且價格較去年上漲3成左右，但也因預期花價可能飆高，花市已出現春節買氣。

蝴蝶蘭 平均漲3成

長期在國光花市擺攤的花農江萬讚說，今年農曆11月上旬天氣就轉冷，原本研判到過年剛好蝴蝶蘭綻放，貨量充足，沒想到寒流一來就是數天，時間長且頻率密集，再加上每次寒流後要數天花朵才會恢復成長，使得今年蝴蝶蘭產量約減少3成，平均售價較去年漲了3成。

除了蝴蝶蘭減產，春節家家戶戶最愛的「銀柳」產量也受影響。花農陳麗娟表示，去年夏天宜蘭地區有颱風侵襲，有花農由於擔心產量受影響、不願栽種銀柳，導致產量銳減約5成，以4尺高的產品來說，平均漲幅約3成。

國光花市市長施連昌指出，除了天候導致今年春節的花卉減量、價格上漲以外，由於大陸、越南等地近幾年生活改善，也紛紛搶購蝴蝶蘭苗，像是紫紅色、粉色等比較喜氣且花朵碩大的品種，每支原本150元，現在都上看200元，而且越接近過年，貨源可能更少。

國光花市 11天不打烊

為服務民眾採購春節花卉，國光花市從10日開始連續11天不打烊，花市主委湯木林表示，包括菊花、金桔等草花今年價格較持平，也適合過年期間美化環境。

(中國時報)

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