賴揆籲痛苦過去 美麗會留下

2018年02月04日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉（中）則率眾抗議，一度與警方爆發拉扯衝突。（程炳璋攝）

行政院長賴清德3日下午回娘家，見證南鐵照顧住宅完工，場外有反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉率眾抗議；賴清德表示，南鐵地下化是爭取幾十年的重大建設，縫合城市也解決平交道車禍，身為地方首長，他責無旁貸。陳致曉則高喊「東移血腥濫徵、負債怎稱安置」。

台南鐵路地下化被賴清德視為台南市長任內最重大卻也是最艱鉅的市政難題，屢遭遇抗爭，賴清德說，身為地方首長，他要落實中央在台南的重大建設，也有責任照顧受影響的市民，公聽會不可行，他改為挨家挨戶拜訪拆遷戶、聽取心聲，擬定照顧住宅政策，免頭期款及比照公教人員低利貸款。

場外爆發警民拉扯

他說，經過數年激烈抗爭、攻擊、抹黑及各種挑戰，也克服法院漫長訴訟程序，通過監察院調查，證明南鐵並未東移，2009年9月核定就是這個版本，從未東移過，沒有任何官商勾結、沒有人會利用市民土地牟利。

他指出，每進行一項程序就遭批評漫罵抹黑，「甚至還跑到我萬里的老家去撒冥紙，但這是身為首長該承擔的。」他並形容，「痛苦會過去，美麗會留下」。

215戶登記完成選位

反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉昨天率眾前往抗議，成員欲闖入說明會場遭攔阻，一度爆發警民拉扯，陳致曉批評，市政府以215戶登記照顧住宅，對外宣稱已有84％居民同意此案，但其實登記住宅不需成本，居民在不安情緒下，才以買保險心態去登記，未必就是同意贊同東移。他們的反南鐵東移連署書，300多戶中，已有200多戶連署。

台南鐵路地下化去年3月15日開工，預估2024年6月將可完工，沿線分4個標案，其中、仁德段「南台南站路段地下化工程」率先開工也完成土地徵收、北區、東區陸續進入協議價購，市府採先建後拆，專案照顧住宅於2015年8月動工，去年底取得使用執照並完工，春節過後交屋。

台南市政府都發局指出，拆遷戶共323戶，符合登記照顧住宅的拆遷戶285戶，其中30戶因居於外縣市無購買意願，目前已有215戶登記完成選位，占符合申購資格戶的84％。

(中國時報)