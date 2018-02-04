借公園遭拒 市集租車位擺攤

因養工處不同意出借公園，河堤社區改向交通局租停車格辦跳蚤市集，對比空蕩蕩的公園，相當諷刺。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導
社區改在車道舉辦跳蚤市集，汽機車從攤位旁呼嘯而過，形成安全隱憂。（林宏聰攝）

河堤社區跳蚤市集近20年歷史，已成年度嘉年華，但因市府禁止公園內買賣，一度中斷，社區發展協會改租停車格擺攤，3日活動吸引300多攤、千人參與，一旁的河堤公園空蕩蕩，馬路卻人車爭道，罵聲一片，怒批市府罔顧人民安全。

吸引300攤位 千人參與

三民區河堤社區2001年起舉辦跳蚤市集，居民響應環保，將家中用不到的東西拿出來便宜賣，並趁機交流感情，不料因市府禁止公園內商業行為，一度停辦，去年才改向交通局租用路邊停車格、向警察局申請路權，挪到馬路上搭棚續辦。

河堤社區發展協會總幹事張政雄說，以往過年、母親節跳蚤市集，都在裕誠路至新庄仔路間的河堤公園辦，曾破500多個攤位，規模全台最大，這幾年社區持續溝通，盼申請重回公園辦理，但工務局養工處總說依法不同意。

指依法執行 養工處挨批

今年跳蚤市集共有308攤，比去年增加100攤左右，不過仍得在馬路邊辦，場地寬度僅停車位加慢車道大小，數千人擠爆，人車爭道不僅阻礙交通，也造成安全隱憂，民眾想不透：「市府寧可開放車道、也不開放公園？」

高市議長康裕成表示，之前河堤社區發展協會就曾租用停車格，辦理母親節活動，她認為，如果養工處說是「依法執行」，那麼這個「法」就有必要進行檢討了，畢竟為人民解決問題是政府的責任，不容推諉。

但高市養工處仍堅持，公園內禁止開放擺攤是不會變的原則與規定，畢竟公園是服務大眾，不是讓特定團體來作商業營利行為，養工處並解釋，農業局凹仔底辦神農市集，並非在公園內擺攤，而是在一旁的特別專業用地，且農業局那場為公益性質。

(中國時報)

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