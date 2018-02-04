日捐款添醫療利器 助受災戶安居

2018年02月04日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

0206南台地震將屆滿2周年，中華民國紅十字會總會運用日本赤十字社6000多萬元捐款，捐贈成大醫院醫療帳238件醫療設備、72案地震受災戶60至75萬元安居補助；至親在地震罹難的李宗典、劉怡辰上台獻花，「感謝大家的愛！」

「0206南台地震賑濟復原計畫行動醫院設備」捐贈典禮3日在成功大學舉行，日本赤十字社國際部堀以彥部長表示，311地震後，台灣是最快對日本伸出援手的友人，當南台地震發生時，日本民眾報恩想法油然而生，第1筆善款用於喪葬補助、修繕校園等，第2筆捐助提升醫療資源、安居補助。

包括李宗典、劉怡辰、連晃汶夫婦、林武重夫婦等人出席，面對地震2周年將屆，眾人從迴避哭泣到現在至少已能冷靜面對；失去3個小孩與丈夫的劉怡辰說，人生從那一夜驟變，時間一直在流逝，但傷心遺憾依舊。

林武重、陳翊庭夫婦在震災中失去8歲女兒林佳筠，林武重脊椎斷了6截、脾臟破裂，陳翊庭右眼視神經受損，林武重已回到科技業上班，陳翊庭最近夢到女兒帶著小朋友來看她，「過陣子等好消息！」弦外之音透露盼著新生命報到。

連晃汶、陳淑怡夫婦失去2子後，去年早產驚險迎來寶貝女兒，女兒剛滿周歲，目前重心就是照顧小孩、經營網拍，「還是常想起地震、夢到兒子，但不能長時間浸在悲傷，平安就好。」

成大醫院院長楊俊佑指出，921強震後，成大醫院成為南區國家災難隊重要角色，如今行動醫院規格和國際一致化，裝備與國際接軌，大大提升國內外重大災害緊急醫療救災能量。

這次獲贈包括快捷組合式醫療帳篷、緊急醫療站多功能帳篷、攜帶式彩色超音波、高頻手術電刀、移動式呼吸器等價值1732萬餘元醫療設備，成大國際醫療主任許以霖表示，初步規畫利用這些設備，開設行動急診室，提供患者小型手術、清創、縫合、打石膏等醫療服務。

(中國時報)