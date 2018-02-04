新聞透視－市府不聽民意 雙重標準難服眾

2018年02月04日 04:10 中國時報 林宏聰

公園是公眾園地，管理者開放都來不及，豈能上鎖？河堤社區爭取多年，盼在安全空間辦跳蚤市集，但工務局養工處堅持「只要金錢買賣就沒討論空間」，言猶在耳，去年卻開放農業局在凹仔底公園辦神農市集賣農產品，雙重標準難以服眾。

《高雄市公園管理自治條例》第14條明文禁止公園內「從事商業營利行為」，養工處拒絕社區申辦跳蚤市集，確是依法行政；但問題是，自治條例應視實際需求增刪修訂，高雄市府管理工業管線、減輕空汙，不就制訂了幾個自治條例嗎？

河堤社區改租停車格辦跳蚤市集，2017年約200攤，今年突破300攤，顯見市民有需求，其中超過9成是社區居民拿自家二手物品便宜賣，響應廢物利用，又增進鄰居情誼，養工處若能開方便之門，甚至參與協辦，必然是加分。

更何況，養工處要論依法行政、公園內一概不得有買賣行為，根本站不住腳，去年農業局替農民辦神農市集，有3次在凹仔底公園內擺攤，難道市府辦的市集才算公益、社區辦的就是營利？

社區長期溝通，只求在公園安全舉辦跳蚤市集，一年才這麼一天，工務局養工處也不願通融，拿不出能說服市民的理由，乾脆擺出官架子，以「禁止擺攤是不會變的原則與規定」回應，如此懶得傾聽民瘼、不想改善的官場傲慢，市民都感受到了。

(中國時報)