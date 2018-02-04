朱立倫拜早年 2500福袋大放送

新北市長朱立倫3日前往新莊慈祐宮參拜祈福，首次發放金狗年「狗來旺」福袋，向民眾拜早年。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

入冬以來最強寒流報到，新北市長朱立倫3日上午赴新莊發放2500份金狗年「狗來旺」福袋，向民眾拜早年；副市長葉惠青則前往淡水區關懷弱勢協會歲末寒冬送暖圍爐餐會，在下雨的10度低溫中，向弱勢民眾送上暖意。

朱立倫3日出席新莊文化藝術中心「千人彩繪、創意燈籠」活動，隨後前往新莊慈祐宮參拜祈福等2場活動，並首次發放金狗年「狗來旺」福袋，不少民眾清晨8時許就到場排隊，2500份福袋不到2小時就被搶領一空。

朱立倫表示，「狗來旺」福袋外袋正面是燙金旺字的方形紅包，背面還翻印警犬「福星」小時候可愛模樣，借寓福氣滿滿，袋內則是金狗與紅旺字結合的狗來旺卡，以狗咬十元硬幣的意象，象徵新的一年財源滾滾，也祝福拿到福袋的民眾能夠長旺、金旺一整年。

民政局長江俊霆表示，金狗年「狗來旺」福袋發放活動4日和8日將分別在土城永福岩、五穀先帝廟、汐止忠順廟等廟宇舉行，相關發放場次將公告在民政局網站，歡迎民眾前往各發放點領取福袋添財氣。

葉惠青3日上午則赴淡水區中正路油車口停車場，參加台灣更生保護會在舉辦的寒冬送暖圍爐餐會，現場席開上百桌，宴請貧困家庭約560戶及更生家庭約120戶，在寒冬中一起為弱勢家庭送上溫暖關懷。

(中國時報)

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