勸導單貼門口 警出包洩個資

2018年02月04日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

龜山徐姓男子近日屢屢錯失警方來電，回撥卻因「不知誰打的」沒下文，沒想到3日返家驚見大門張貼「勸導單」，陳述他噪音擾鄰，文末附上母親的姓名、身分證字號、住址和手機等個資，徐男傻眼氣憤，質疑警方公然洩漏個資。

龜山警分局表示，凌姓員警接獲1999市長信箱檢舉噪音案前往勸導，因徐男外出工作未遇到，警便宜行事將勸導單張貼門口，除向徐姓民眾致歉，強調會依規定懲處，未來也會加強員警教育訓練，避免類似情形再次發生。

徐男在網上發文自述，2年前在龜山買下1間公寓和母親同住，1年前樓下鄰居反映漏水，若將暗管改成明管要價3萬，徐男覺得貴，另請水電改善，並送鄰居2桶油漆修補壁癌，但對方仍認為漏水依舊，屢屢上門。

徐男說自己是在家時間少，沒有多理睬，近日卻在清晨和中午看到多通「龜山派出所」未接來電，他都因工作、睡覺錯失來電，回撥卻「不知道是哪個承辦員警打的」沒下文。

沒想到3日回家驚見門口被張貼勸導單，上面竟詳細記載媽媽的個人資料，包括身分證字號、電話、出生年月日、住址等，讓他瞠目結舌，質疑：「個資是可以公開貼在大門口的嗎？」並附上與派出所的通聯記錄和被張貼的勸導單。

出包的32歲凌姓員警2015年四等特考畢業，去年初到龜山所實習，7月才正式成為警察，至今剛滿半年，龜山警強調會加強教育訓練。

(中國時報)