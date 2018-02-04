成美揮毫 發送千份春聯

2018年02月04日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

成美文化園3日在幸福大廳舉辦第6屆「成美揮毫」，現場由書法大師吳肇昌領軍，與君承書法社18位書法、年畫與剪紙藝術家聯手，現場製出千份春聯，讓入園民眾免費排隊領取，現場喜氣洋洋、充滿年味。

雖然強烈寒流來襲，氣溫驟降到10度，仍有不少民眾不畏低溫，排隊等候入園領取春聯，來自鹿港高齡86歲的彩繪大師施榮章在宣紙上以細膩筆觸點綴畫出吉祥富貴的牡丹花，吸引許多民眾圍觀。

成美文化園執行長陳茂嘉表示，年年舉辦春節活動，目的就是要傳承華人過年的悠久文化，每到年節，最鮮明的視覺意象，就是家家戶戶除舊布新、貼春聯；他表示，幸福大廳連續6年皆邀請名家揮毫送給民眾，除了發揚傳統文化，也是延續集團創辦人魏和德樂於分享、成人之美的精神。

陳茂嘉說，打造最有年味的成美文化園，大年初一到初五，成美文化園將採「參觀免預約」專案，民眾只要現場排隊，就能入場欣賞園區美景；歡迎在地鄉親、返鄉過年新春期間多多到園區走春。

成美文化園「戊戌年‧成美好時令」春節系列活動，由成美揮毫活動開啟序幕，將一路延伸到3月2日元宵節；元宵節當天，還將號召「千人提燈遊永靖」、舉辦熱鬧滾滾的踩街活動，並在永靖街上在地信仰中心永安宮廟埕前舉辦猜燈謎摸彩，長達一個月的活動，讓參加民眾都感受濃濃傳統年味。

(中國時報)