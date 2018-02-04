垃圾變燃料粒 雲林4月啟動

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中國時報
／雲林報導

雲林縣的國家清潔周運動3日在虎尾鎮舉辦誓師，縣長李進勇呼籲廚餘徹底分類，以減少垃圾量。 環環保局代理局長張喬維表示，機械處理（MT）垃圾模式預計4月上路，每月可處理100噸垃圾，已有廠商洽詢購買MT做成的燃料粒。

全國國家清潔周9日啟動，雲林縣提早行動，倡導資源再利用。社區環保志工3日穿自創的資源回收道具服演出環保劇。

李進勇說，過年除舊布新，用得著的東西撿起來，不該浪費的別丟棄，自己用不著別人可用，清理垃圾不是把不要的都丟掉。

去年1月起縣府嚴格要求垃圾分類，李進勇表示，垃圾減量雖未達到每日100公噸目標，但減4、50公噸也算不簡單，委外焚化或掩埋的量都少了，他強烈呼籲民眾生廚餘、熟廚餘徹底分類。

環保局代理局長張喬維表示，斗南鎮、虎尾鎮的垃圾掩埋場均已飽和，將進行封閉整地，MT（機械處理）處理模式將於4月進場，破袋後進行破碎，分篩出金屬、陶瓷類，具有生質能的垃圾則造粒。

張喬維指出，機械處理模式1天可處理100公噸垃圾，目前每日委外焚化的垃圾量是210公噸，MT處理模式1年約可處理1萬5000公噸垃圾，把垃圾變成循環經濟。MT處理後的燃料粒是衍生性燃料，台塑六輕有意願使用外，因在國外可換取碳權，已有其他廠商洽詢採購外銷。

(中國時報)

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