寒流來襲 社工夜訪街友

2018年02月04日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

天氣冷颼颼，高雄市社會局提供短期旅館住宿及2處街友中心，讓街友暫時住宿避寒冬，但街友入住的意願卻不高，他們寧可躲在角落冷的發抖，也不願接受安排住到屋裡，社工還要夜訪、日訪跟他們「搏感情」勸進。

58歲畢姓街友在外流浪4年多，他開懷的說「在外面比較涼快啦！」，冷氣團只有幾天，不會冷死或餓死！聽說，入住旅館像擠沙丁魚，又有人手腳不乾淨，洗劫財物，還是外面比較自在。

60歲的白姓街友多年都和另外3名街友「住」在三民區同盟路與合江街附近的公園，他也說，不喜歡住收容中心或旅館，出入沒自由讓人煩，在外面自由自在「不好嗎？」

已流浪10多年的65歲呂姓街友，原本在自由路與十全路的玉仔市，1年多前轉到三民公園，他說，住到旅館或收容中心，「一大堆有的沒的，很囉嗦」。

也有街友說，不知道如何申請入住短期旅館或收容中心。

社會局社會救助科長鍾翠芬說，高市上周啟動街友及獨居老人低溫防凍送暖專案，短期旅館住宿4人1間，絕對不會有擠沙丁魚情形，街友如需臨時安置可直接至三民及鳳山2處街友服務中心接受臨時收容，或打1999諮詢。

鳳山街友服務中心主任吳承翰也說，街友中心也是4人1間房上下舖，至於偷竊一事，確實難以預防。

(中國時報)