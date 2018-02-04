塵爆傷者做金工 克服恐懼

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中國時報
／苗栗報導

八仙塵爆傷者劉嘉舜，在事發第一時間不知自己全身70％的2至3度灼傷，還幫忙攙扶其他傷者就醫，未料隔天就昏迷長達28天，經漫長復健才走出陰霾，他考上科大珠寶設計系，準備爭取圓夢計畫補助，未來希望有自己的工作室，以珠寶設計克服對火的恐懼。

苗栗地檢署犯罪被害人保護協會苗栗分會3日辦理春節關懷活動，邀請多位個案到場分享心路歷程，主委陳有昆、檢察長柯麗鈴和法務部常務次長張斗輝等人也到場為大家打氣。

「我剩下幾根手指頭？」劉嘉舜回憶說，八仙塵爆時，知道自己受傷但不知多嚴重，幫忙攙扶其他傷者離開滿目瘡痍的現場，萬萬沒想到他隔天就陷入昏迷，28天不省人事，醒來時雙手全無知覺，問家人他還有幾根手指？才知全身70％受到2至3度灼傷。

劉嘉舜說，即使恢復意識了，食衣住行卻得靠別人協助，還得面對看不到終點的復健，過程中要忍受出血疼痛的苦楚，頓時覺得痛恨這個世界「為什麼是我？」幾度跨不出下一步。為了不讓自己成為別人的負擔，最後還是拿出毅力堅持下去，復健狀況良好，相繼參加多次半馬、全馬活動，去年還參加日本富士山馬拉松，雖未完賽卻很有成就感。

劉嘉舜考上大漢科技大學珠寶設計系，3日要參加行政院委由陽光基金會辦理的圓夢計畫甄選，希望爭取20萬補助成立工作室，藉由金工克服對火的恐懼。

(中國時報)

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