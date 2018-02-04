林強操刀 譜出綠川生命樂章

2018年02月04日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市府投入8.5億元推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，也展開綠川品牌行銷，以河川經濟重振中區商機，綠川為全台第一個「註冊商標」水岸品牌，展現綠川新價值，獲音樂人林強共鳴，為了綠川再度「向前行」，特別收集綠川流水、草動、鳥類等聲音，譜出綠川的生命樂章。

水利局長周廷彰表示，綠川將重獲新生，綠川LOGO是全台灣第一個「註冊商標」水岸品牌，以中區舊城文化為背景，將進一步與周邊商圈及業者結盟，擴大整合藝文、旅遊、食品、服務等產業，帶動中區商家經濟。

「2015年我和副市長林陵三站在加蓋的綠川前，心裡想著，這蓋怎麼掀？」周廷彰憶及那時綠川加蓋變成民眾曬棉被、等車的公車站，要掀蓋，地方反彈聲浪大。

周廷彰說，河川掀蓋會不會是打開「潘朵拉的盒子」變成一場災難，或是塵封的珠寶盒與世人見面？市長林佳龍提出構想後，馬不停蹄展開座談溝通，經過400多個日子帶給市民全新綠川，透過《川游不息綠川展二○一八》在台中市役所展覽，讓市民了解綠川的前世今生。

其中，綠川旋律是由在金曲獎和金馬獎等國內外音樂獎項摘金、在地音樂家林強操刀，周廷彰說，林強對綠川變化過程有所感，因為他們家族開的豬腳麵線店就在中西區，從小在這區域成長，創作綠川的主題曲更有感情。

林強特別收集綠川流水、草動、鳥類等聲音，結合年輕音樂家共同創作，2月10日將在東協廣場舉辦「水岸音樂會」，歡迎市民來聆聽綠川的美妙聲音。

(中國時報)