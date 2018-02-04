嘉縣盼為蒸汽火車找活路

2018年02月04日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣日前修復650號蒸汽火車頭，礙於法令限制，老火車無法常態上路，為推動鐵道文化動態保存，嘉義縣文化觀光局3日邀請日本京都鐵道博物館副館長藤谷哲男等人來台，借鏡日方鐵道文化保存的經驗，副縣長吳芳銘指日本將蒸汽火車視為重要文化財，而嘉縣也努力為蒸汽火車尋求解套，透過台日交流，期許阿里山森林鐵道的保存和經營，能落實在制度內，實現動態保存，與國際接軌。

嘉義縣推動阿里山森林鐵道保存近10年，從古蹟單點概念擴及區域性文化景觀，再到整體大阿里山文化概念，進而累積大量研究資料，昨舉辦的阿里山鐵道文化動態保存成果說明和國際交流活動，就是成績單之一。

文觀局以京都鐵道博物館為例，指該館把蒸汽火車視為移動文化財，博物館不只有豐富館藏文物，還有機關車車庫，每天定時定點啟動上路，供遊客搭乘賺進觀光收益，日本鐵道法令把柴油車頭和蒸汽車頭納入規範，反觀台灣欠缺法令保障，綁手綁腳。

吳芳銘說，阿里山林業鐵道是持續發展且動態的文化資產，縣府特別委託中原大學黃俊銘和台北藝術大學黃士娟團隊進行研究。

專業團隊不但拍攝行車360度環影影像紀錄，還組成鐵路文化輔導小組，盼藉此協助將成立專責單位的嘉義林管處在鐵路規章中納入文化保存概念，輔以日本專家的說法，替阿里山森鐵申請世界遺產做更多努力和呈現。

(中國時報)