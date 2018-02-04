成年才知身世 她認養遺孤獻愛

2018年02月04日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

居住在新竹地區的劉潔玲自幼在軍營長大，父親為大陸來台軍人，母親熱心助人的身影深植劉潔玲的心，她自幼在雙親呵護下長大，直到成年、自己也當媽了，才赫然發現自己原來是被認養的孤兒，7、8年前，劉潔玲在朋友引薦下，和先生陳偉儀加入新竹榮民服務處「遺孤認養」行列，透過長期、持續的付出，幫助孩子們長大。

劉潔玲說，她自幼看著母親善行長大，母親見到因大、小便失控而髒了身體的鄰居，不嫌棄汙穢主動上前幫忙，或是關心家庭經濟較差的家庭，讓她印象深刻。她直到31歲、也當媽了，才發現原來自己並非父母的親生子女，但成長過程中，她卻感受來自雙親濃濃的愛與呵護。

「自己有點能力，也想幫助別人。」因成長背景加上劉潔玲信仰基督，在陳偉儀的支持下，夫妻倆自7、8年前，加入認養人行列，以每月4000元，幫助2個失怙孩童長大，不僅協助經濟上的負擔，夫妻倆也支持相關活動，甚至貼心準備小禮物，讓他們感受來自外界的關懷，善行至今不輟。

新竹榮民服務處3日舉辦春節感恩圍爐暨相見歡，邀請榮眷遺孤與認養人相見歡，以及獨居的年長榮民到場一同在北埔第一棧圍爐，現場還有春聯揮毫、義剪、品茗等活動。處長萬勝雄表示，認養活動已持續十多年，前年面臨經費用罄，幸好在同仁協助下，目前處內認養人約130餘名，每月提供固定金額，照顧將近60名榮眷遺孤至成年，3日孩子們自尖石、關西等地山區前往北埔鄉，在圍爐之外也走訪北埔老街，萬勝雄也特別募款，發出小小紅包，讓孩子們度過溫馨的年末。

(中國時報)