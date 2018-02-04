江啟臣挽袖捐血 盧秀燕抗寒拜票

2018年02月04日 04:10 中國時報 張妍溱 、 馬瑞君 ／台中報導 ／台中報導

台中市長擬參選人盧秀燕（中），3日上午寒冬中在台灣大道、忠明路口拜票。（馬瑞君攝）

強烈冷氣團來襲，台中捐血中心存量僅約7天；金格珠寶、台中捐血中心3日於台中公園舉辦歲末年終捐血活動，國民黨台中市長擬參選人江啟臣不畏低溫挽袖捐血，面對初選民調在即，他樂觀面對。另一參選人盧秀燕，3日上午在台灣大道、忠明路口，率支持者在路口拜票，有支持者送上加油與關懷，讓盧秀燕在寒冬中感受到溫暖。

「捐熱血，讓自己年輕有活力！」挽起袖子捐出250CC血量，江啟臣表示，身為政治人物時時保持「熱血」動力，為民服務；他鼓勵年輕人踴躍捐血獻愛心，幫助有需要的人。

「提出市政願景，是負責任的市長候選人必須有的態度！」江啟臣說，未來若當選市長將開發「台中做好事APP」，透過軟體公開血庫存量與捐血地點資訊。

對抗寒流，盧秀燕在拜票前做足了準備，一副登山模樣在熙攘路口拜票，還有路過的機車族送上鳳梨、象徵「包中」的粽子。致贈鳳梨的吳小姐表示，沒想到盧秀燕這麼冷還特地出來揮手拚初選，所以送上鳳梨，要祝她「初選順利，好運旺旺來」。

針對民進黨政府可能在近日闖關日本福島核災食品，盧秀燕沉痛呼籲，食安絕對不是經貿外交的籌碼！也嚴正表達不希望政府在過年期間，偷偷開放進口日本核食。江啟臣指出，台中市已通過《食品安全衛生管理自治條例》修正，規定福島核災5縣市生產、製造或加工的食品，不得於台中販售，他呼籲林佳龍明確立場以最嚴謹的把關標準面對食安。

(中國時報)