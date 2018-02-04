救護車挨撞翻車 4輕傷

嘉義縣消防局水上分隊救護車3日上午載送病患就醫途中，在嘉市中興路與玉山路口遭1輛自小客攔腰撞上，救護車當場被撞翻，所幸救護車上4人僅受輕傷無大礙　嘉義縣消防局水上分隊救護車3日上午載送病患就醫途中，在嘉市中興路與玉山路口遭1輛自小客攔腰撞上，救護車當場被撞翻，所幸救護車上4人僅受輕傷無大礙。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣消防局水上分隊救護車3日上午載送病患就醫途中，在嘉市中興路與玉山路口遭1輛自小客攔腰撞上，救護車當場被撞翻，所幸救護車上4人僅受輕傷無大礙，經嘉市警方初步調查，救護車前方號誌是紅燈，但救護車一路鳴笛、閃燈警示，雖救護車執行公務有優先路權，但警方必須再進一步釐清，才能確定雙方肇責。

昨上午10點多水上分隊救護車載運1名50多歲男姓患者要到衛福部嘉義醫院救治，約10點35分行經嘉市中興路與玉山路口時，突遭林姓男子駕駛的自小客撞上，整輛消防車側翻在地，救護車內連同吳姓駕駛、陳姓替代役男、莊姓實習生和李姓病患因劇烈碰撞，出現輕微擦挫傷。

事發第一時間，附近店家和路口民眾急忙加入救援，協助把受困救護車內的4人一一拉出，嘉市消防局救護車獲報抵達，陸續把李姓病患和替代役、實習生分送嘉義醫院和台中榮總嘉義分院治療，至於救護車駕駛頭部雖撞上玻璃受傷，還是堅持守在在現場善後，等警方初步訊問後才自行就醫。

兩車駕駛酒側值都是0，據小客車駕駛指出，通過事故路口前看到燈號是綠燈，且當下沒聽到鳴笛聲，沒想到救護車突然出現，才會閃避不及迎頭撞上。

警方表示，救護車雖有優先路權，但行經路口時還是要注意前方車況，因吳姓駕駛強調有一路鳴笛，且經過路口有放慢車速，加上自小客車上沒有行車紀錄器，事故原因還要再深入調查。

(中國時報)

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