慢飛天使創作展 藝起翻轉刻板印象

新北市文化局與台灣遲緩兒天使樂園協會共同舉辦「天使的迷宮–慢飛天使藝術展」，副市長侯友宜（左）出席與自閉兒陳妍欣（右）一起作畫。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

新北市文化局與台灣遲緩兒天使樂園協會共同舉辦「天使的迷宮–慢飛天使藝術展」，即日起至3月11日在美麗永安生活館登場，副市長侯友宜、文化局長林寬裕、市議員連斐璠3日出席替遲緩兒打氣。侯友宜強調，要了解他們、支持他們，最重要是平等對待。

藝術展由一群富有創作能量的遲緩兒與身心障礙者主導策畫，嘗試從多元複合媒材的平面繪畫與集體創作，訴說自己生命深層的思想與心靈狀態，更結合六大主題場景與迷宮等互動裝置，讓觀眾進入他們的世界，感受藝術創作如何為他們開啟嶄新的生命出口。

值得一提，展覽以「迷宮」為核心精神，源自9歲的自閉兒林易儒，他對迷宮情有獨鍾，甚至無法接受迷宮沒有出口，美術指導老師王餘萱巧妙透過師生集體創作，趁他不注意，偷偷加上幾筆線條阻礙迷宮出口，意想不到，他能一秒察覺畫作中多了哪些障礙並立即重新構思、繪製新的出入口。

侯友宜表示，進入展場看到滿滿的圖畫，就像天使的迷宮一樣， 仔細觀察畫作，迷宮看似很亂，其實有條不紊，看似沒有方向，其實方向非常清楚，這些慢飛孩童，只需要給他們機會，了解他們、支持他們，更重要的是平等對待。

文化局表示，展覽精選出每位慢飛天使的代表作，期許透過這次展覽，讓這些特殊創作才能與生命能夠被瞭解與平等對待，翻轉外界對於身心障礙者族群弱勢的刻板印象，讓藝術成為一種友善的傳播媒介。活動詳情可上網查詢美麗永安生活館官網。

(中國時報)

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